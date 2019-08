Gobierno vasco dice que habrá medidas "suficientes" para que la marcha contra G7 se celebre con normalidad

La consejera de Seguridad del Gobierno Vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, ha afirmado que la Ertzaintza establecerá "medidas de protección y de seguridad suficientes" para que la manifestación contra la cumbre del G7, que se celebrará en Biarritz (Francia) del 24 y 26 de agosto, se desarrolle con normalidad. Además, ha destacado que los organizadores de la 'contracumbre' han asegurado que no recurrirán a "acciones violentas".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Beltrán de Heredia también se ha referido a la "contracumbre", organizada por las Plataformas 'G7 Ez!' y 'Alternatives G7' del 19 al 25 de agosto en el recinto ferial Ficoba de Irun (Gipuzkoa), para señalar que "no deja de ser una aglomeración de personas y, por tanto, desde el punto de vista de seguridad y de protección ciudadana, también tenemos que tener en cuenta este tipo de situaciones".

En cualquier caso, ha recordado que los organizadores "anunciaron ayer que van a desarrollar una serie de actividades, un programa muy intenso", y ha indicado que "no esta previsto que entren en acciones violentas de ningún tipo".

La consejera de Seguridad ha insistido en que "se trata de una aglomeración importante de personas", y ha recordado que el 24 de agosto se celebrará una manifestación desde Hendaia hasta Ficoba, y "como en cualquier manifestación, la Ertzaintza tiene que establecer las medidas de protección y de seguridad suficientes para que la manifestación se desarrolle con la normalidad que debe de desarrollarse, y también para que aquellas personas que no participan en la misma puedan desarrollar con la mayor normalidad posible su vida habitual".

Además de la reunión de este martes con la Secretaria de Estado para "ir ultimando algunos detalles", en materia de seguridad la Ertzaintza mantendrá abierta una mesa de seguimiento en Oizartzun, "con conexión directa con Hendaia", porque "es importante en estos casos contar con la información de las decisiones que vaya adoptando Francia, porque la cumbre se celebra en Francia", así como "tener esas informaciones con la mayor agilidad para tomar decisiones también aquí".

Sobre la fecha elegida para la celebrar la cumbre del G7, Beltrán de Heredia ha reconocido que "en lo que afecta a Euskadi, para nada es idónea", porque "son unas fechas que coinciden con el retorno vacacional", lo que ha obligado al Departamento de Seguridad a "estar preparados para responde de manera que la afección a los ciudadanos sea la menor posible, sabiendo que va a haber afecciones".

Por otro lado, ha dicho haberse enterado "por la prensa" de que Vitoria va a ser durante la cumbre del G7 la sede del 'Air Force One' del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha indicado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, no acudirá a la cumbre de Biarritz, porque "es una cumbre de jefes de estado y no le han considerado como tal".

OPERATIVO

Estefanía Beltrán de Heredia ha explicado que, con motivo de la cumbre del G7 en Biarritz, el Departamento de Seguridad está "adoptando medidas y planificando un operativo en previsión de lo que pueda ocurrir". Tras subrayar que la cumbre se celebrará "al otro lado de la frontera", ha indicado que Euskadi tiene "una proximidad geográfica y hay también algunos actos convocados con motivo de la cumbre alternativa en Irun", por lo que "hay que planificar las posibles incidencias que se puedan producir".

En ese sentido, ha explicado que su Departamento está abordando este operativo "desde el punto de vista del tráfico, ya que es previsible que haya una afección importante; desde el punto de vista de emergencias, en el sentido de las necesidades de atender necesidades especiales; y también desde el punto de vista de la seguridad".

"Veremos cómo acontecen las cosas, y veremos cómo tenemos que ir operando en cada caso", ha indicado, para insistir en que "se trata de previsiones" y precisar que no quieren que una situación de emergencia "nos pille sin haber planificado y sin haber tenido en cuenta cuál es la situación que se puede producir".

"Ojalá discurra el tráfico con normalidad, pero hay que estar preparados para cualquier circunstancia", ha insistido, para recordar que se ha dispuesto una mesa en el Centro de Gestión del Tráfico de Txurdinaga, en Bilbao que "estará haciendo un seguimiento continuo y recibirá información directa del CCPA (Centro de Cooperación Policial y Aduanero) de Hendaia, donde también tiene presencia la Ertzaintza, para agilizar, en caso necesario, la toma de decisiones".