El Gobierno navarro estudia un recurso al auto que mantiene en libertad a La Manada

El Gobierno de Navarra ha mostrado su discrepancia con el auto de la Audiencia Provincial de rechazar los recursos contra la puesta en libertad provisional de los miembros de la Manada y estudia la posibilidad de presentar un recurso, a pesar de que el fallo judicial especifica que la decisión es firme.

La consejera de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra, María José Beaumont, ha señalado en conferencia de prensa que en el auto se indica que la decisión es firme, pero en el Ejecutivo foral discrepan de que "eso sea exactamente así".

El asunto está siendo estudiado por la asesoría jurídica del Gobierno de Navarra -acusación popular en esta causa junto al Ayuntamiento de Pamplona- y "si cabe recurso, lo pondremos, por los mismos argumentos que expusimos en el auto de excarcelación", ya que "no estamos de acuerdo con lo que se ha resuelto", ha indicado la consejera al ser preguntada por este tema tras la sesión de gobierno.

Beaumont ha defendido el reingreso en prisión de los miembros de la Manada, condenados a nueve años de prisión por abusos sexuales en los Sanfermines de 2016, "dada la gravedad de la pena impuesta" y de la pena solicitada en el recurso principal del Gobierno foral, que califica los hechos como una agresión sexual.

Además, el Gobierno de Navarra entiende que existe un riesgo de fuga, "como evidencia el intento de uno de los acusados de renovar su pasaporte, teniendo prohibido salir del territorio español", ha apuntado la consejera, que ha afirmado que "está claro que el pasaporte lo quería para irse".

También ha considerado que "llama la atención" la "excesiva tardanza" de la sección segunda en pronunciarse sobre las peticiones de las acusaciones de reingreso en prisión del guardia civil de la Manada Antonio Manuel Guerrero por su intento de obtener en pasaporte en una comisaría sevillana.

La consejera ha opinado que esa tardanza puede deberse a dos causas, la primera que la vista del 5 de julio duró unas seis horas, en las que se tomó declaración a nueve testigos, y "lógicamente los magistrados tienen que valorar todas esas pruebas, debatirlas, deliberar y escribir, de común acuerdo o no, lo que vayan a resolver, y eso lleva su tiempo".

El segundo motivo, a su juicio, es que no se ha querido hacer público el auto "en plenos Sanfermines", porque "hay cierto riesgo de generar a lo mejor una respuesta indeseada".

Por ello, ha dicho, "no nos ha chocado mucho" que el auto no se conociera durante los Sanfermines, pero las fiestas de Pamplona "acabaron el sábado, estamos a miércoles y han pasado varios días y nos parece bastante inadmisible que no se haya resuelto" el auto.