El Gobierno ve aún abierta la posibilidad de que España juzgue a Puigdemont por rebelión

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha insistido este viernes en que el procedimiento abierto en Alemania contra Carles Puigdemont en aplicación de una euroorden de detención aún no ha terminado y que hasta entonces no se podrá determinar si la Justicia española podrá o no juzgar por rebelión al expresidente de la Generalitat de Cataluña.