Los socios del Gobierno navarro critican la presencia de Na+ en la concentración contra la transferencia de tráfico

En concreto, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha señalado que acudieron a la manifestación para "apoyar a la Guardia Civil de Tráfico y que siga haciendo su trabajo en las carreteras de Navarra". "Queremos que la competencia la ejecuten la Policía Foral y la Guardia Civil", ha señalado.

Ha manifestado que a las "provocaciones" de otros grupos no va a entrar y se ha preguntado "¿qué decía Koldo Martínez la pasada legislatura? Que se vaya la Guardia Civil, que es lo que han querido siempre los nacionalistas".

Preguntado por la coincidencia con Vox, Esparza ha dicho que "Vox no está en el Parlamento foral, no está en los ayuntamientos de Navarra". "Hay una obsesión del pentapartito de hablar de Vox pero no está", ha dicho, para afirmar que "me preocupa mucho coincidir con Bildu, con Otegi".

El socialista Ramón Alzórriz ha indicado, sobre la coincidencia de Navarra Suma y Vox en la concentración del sábado, que "quien ha abierto las puertas a ese tipo de espacios ha sido UPN con sus acuerdo con PP y Cs, que tienen unas políticas extremistas". "Es la segunda parte de la manifestación de Colón, ahora viene aquí un pistolero a manchar la imagen de Navarra, a dar una imagen de Navarra que no se corresponde", ha criticado, para defender que "Navarra es una tierra de convivencia, plural, diversa y amable". "Lo que intenta la derecha y más en concreto Vox o Ana Beltrán -PP- es embarrar o ensuciar la imagen de Navarra", ha criticado.

Alzórriz ha señalado que "quien se aleja de las políticas de la sociedad es Navarra Suma". "Tienen ahora un periodo de reflexión, un congreso próximamente, la sociedad navarra les dio la espalda y si siguen por esa deriva la sociedad navarra les dejará de nuevo en la irrelevancia política", ha expuesto.

Desde Geroa Bai, Uxue Barkos ha mostrado su "preocupación por una deriva de UPN de pérdida de liderazgo en la defensa del autogobierno". "La manifestación del sábado era en contra de una transferencia, que ya de por sí me parece grave que un sindicato de una fuerza policial se manifieste en contra de la transferencia", ha dicho, para comentar que "ver a Vox en esa melé no se nos hace extraño, pero ver cómo UPN se está dejando arrastrar preocupa profundamente".

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha criticado que "la derecha y la ultraderecha se manifestara en Pamplona insultando a la Policía Foral y al autogobierno de Navarra" y ha agregado que les parece "muy grave" que Navarra Suma "participe en un acto que tenía como objeto utilizar a Navarra para un acto de propaganda política de una fuerza de ultraderecha como Vox". "No se si en Navarra tenemos trifachito o cuatrifachito", ha comentado, para señalar que "Navarra Suma se ha convertido en el paraguas de la derecha y ultraderecha y flaco favor hace yendo a este tipo de manifestaciones", ha expuesto.

Por parte de Podemos, Mikel Buil ha criticado que "UPN está siendo arrastrado por PP, Cs y Vox y está renunciando a la constante construcción de la foralidad navarra que se debe hacer por la negociación con el Estado.

Según ha añadido, "Navarra Suma tiene un enorme dilema de que tiene un competidor serio en la ultraderecha y está intentando hacer de paraguas de esa derecha, pero hemos visto la preponderancia de Vox sobre Navarra Suma".