Gobierno promete una participación "activa y potente" de Podemos si hay pacto

El Gobierno ha prometido este viernes que Podemos tendría una participación "activa y potente" en la futura administración mediante su presencia en distintos organismos si hay un acuerdo de investidura, aunque sigue descartando la presencia de la formación morada en el Consejo de Ministros.

Así lo ha apuntado la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, quien también ha confirmado que la reunión entre el presidente, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, se producirá "en tiempo", aunque no ha avanzado fecha para ese encuentro.

"Que puedan hablar, encontrarse y reunirse se puede dar por garantizado", ha señalado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha insistido en que no habrá un gobierno de coalición con Unidas Podemos "tal y como se ofreció en julio" pero sí están sobre la mesa de negociación fórmulas que permitan una participación "potente y activa" en el Ejecutivo.

La ministra portavoz ha insistido en defender la "tercera vía" que ofrecen los socialistas, así como la "triple garantía" -desde el Gobierno, parlamentaria y desde la sociedad civil- que ofrecen a Podemos para el cumplimiento del acuerdo.

Y también ha puesto en valor la propuesta socialista de que Podemos esté en "altos puestos" en instituciones, "que no son gobierno pero que representan al Estado".

Los socialistas, ha añadido, esperan que ese "compendio" ofrecido a Podemos pueda permitir que "emerja algo nuevo, la confianza" perdida entre ambos.

Pero ante las preguntas de los periodistas ha insistido en que por parte del equipo negociador socialista hay "convicción y determinación" de que "no habrá gobierno de coalición", lo que en su opinión no supone que no pueda haber "fórmulas importantes para que Unidas Podemos pueda participar en las tareas de Estado".

Celaá se ha mostrado confiada en que la negociación "llegará a buen puerto" y esa, ha dicho, es la "intención inequívoca" del Gobierno y "esperamos que sea también la intención de Unidas Podemos".

"Si Unidas Podemos quiere, habrá gobierno", ha aseverado la ministra, quien en más de una ocasión ha negado que la intención de los socialistas sea la repetición electoral.

"Nosotros ganamos las elecciones, no queremos ir a otras, ya tenemos el resultado positivo de la ciudadanía", ha recalcado la ministra, para quien el PSOE tiene un "interés genuino" y una intención "inequívoca" de que el acuerdo salga adelante y pueda haber un Gobierno en septiembre.

Tampoco "visualiza" el PSOE, ha dicho Celaá, una investidura con el apoyo gratuito -sin acuerdo programático- de Unidas Podemos, un escenario que en su opinión supondría un "cul de sac (callejón sin salida)" y una "deriva" que "no merece ni la ciudadanía ni las fuerzas políticas del país".

La ministra portavoz ha explicado que la reunión de ayer sirvió para "transportar información que Unidas Podemos no tenía de extremos sobre los que venía hablando" si bien no ha precisado a qué información se refería.

En dicha reunión, ha continuado, se constataron diferencias pero también "ganas de continuar, de trabajar en profundidad" y ha considerado que en definitiva se ha abierto "un camino por recorrer"

Ha defendido que en la "tercera vía" que plantea ahora el PSOE en la que "no está reflejada ni la posición inicial de los socialistas ni tampoco la reivindicación reiterada de Podemos de un gobierno de coalición".

"Y eso es negociar, negociar es transar y encontrar resultados donde todavía no existen", ha dicho Celaá, quien ha asegurado también que la última propuesta del PSOE está "abierta a cambios y matices".

No ha querido por otra parte augurar a quién culparán los votantes si no hay acuerdo de investidura y se convocan unos nuevos comicios, aunque sí se ha mostrado convencida de que los ciudadanos son conscientes y tienen muy "interiorizado" que el PSOE representa "estabilidad, seguridad y moderación"