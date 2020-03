El Gobierno propuesto por Vox cesaría a quienes rompan la unidad nacional

El Gobierno de emergencia nacional propuesto este martes por Vox destituiría a todas las autoridades autonómicas que ataquen el principio de solidaridad nacional y dificulten la respuesta al COVID-19, así como a quienes hayan mostrado "negligencia, pasividad o incapacidad" en la crisis.

Esta es una de las diez medidas políticas, sanitarias y económicas incluidas en el programa "Protejamos España" que pondría en marcha ese gobierno de emergencia liderado por PSOE, PP y Vox, formado por técnicos y políticos sin militancia activa y constituido por solo cuatro ministerios: Economía, Sanidad, Interior y Defensa.

Además de la destitución de quienes atenten contra la soberanía nacional, el Gobierno de emergencia debería acometer una reducción drástica del gasto político, según Vox.

Para ello, propone eliminar las subvenciones a los partidos políticos y organizaciones sindicales, empresariales y no gubernamentales; paralizar la ejecución de las partidas presupuestaria que no vayan dirigidas a funciones básicas del Estado; suprimir todas las no esenciales e incorporar a los liberados sindicales a sus puestos en los sectores críticos como sanidad y fuerzas del orden.

En materia sanitaria, plantea un Plan de Emergencia Nacional que incluya pruebas del COVID-19 a toda la población y la distribución de equipos de protección individual a sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, militares y trabajadores de servicios esenciales.

Propone además centralizar y trasladar la información de la epidemia a una Base de Datos Central para asegurar el efectivo ejercicio de sus funciones por el Centro Nacional de Epidemiología.

También pide que se implique a las fuerzas armadas en la logística, recursos humanos y comunicación de la red sanitaria y de residencias de ancianos, así como en todas las actividades esenciales del Estado y de la industria que lo requieran.

A estas medidas añade un Plan de Emergencia de Producción Nacional para la fabricación urgente de material sanitario y farmacéutico o de cualquier otro sector imprescindible en la crisis, con asistencia y apoyo presupuestario del Estado.

Además de medidas políticas y sanitarias, el Gobierno propuesto por Vox debería aprobar un Plan de Emergencia Económica Nacional para hacer frente a la "parálisis" de la economía.

Este plan incluiría la suspensión de las obligaciones tributarias de las empresas (IVA e IRPF y pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades), de los impuestos que gravan el consumo de suministros de los hogares (agua, luz y gas) y del impuesto de sucesiones.

Asimismo, suspendería el pago de la parte del capital en la cuota de amortización de los préstamos hipotecarios y permitiría el rescate de fondos de pensiones y planes de ahorro sin penalizaciones fiscales.

El devengo de las cuota de la seguridad social, tanto de los trabajadores por cuenta ajena como de los autónomos, con carácter retroactivo y mientras dure el confinamiento también se suspendería.

Vox quiere además que el Estado asuma el pago durante tres meses de las nóminas de todos los trabajadores, que en el caso de los autónomos sería una cantidad equivalente al nivel medio de su facturación en los tres meses anteriores.

Ante la "parálisis" de la UE, se debería exigir que Bruselas utilice el billón de euros destinado a "emergencia climática" a la emergencia sanitaria y económica y alcanzar acuerdos bilaterales con otros países para garantizar el abastecimiento de material y productos imprescindibles.

El partido de Santiago Abascal también quiere reforzar el control de las fronteras, evaluar las misiones internacionales de las fuerzas armadas y repatriar a todos los efectivos posibles y suprimir el pago de la ayuda exterior y de las misiones de cooperación internacional.