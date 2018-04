El Gobierno reconoce que solo el rector puede anular el máster de Cifuentes

El Gobierno ha reconocido este martes que solo el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, puede dejar en suspenso el polémico máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, al que ella misma dijo renunciar hace hoy una semana. El ministro de Educación y portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que "el órgano competente para expedir títulos universitarios oficiales y para revocar su expedición es el rector de la universidad".

Lo ha hecho durante la sesión de control al Gobierno que ha tenido lugar en el Senado y en el que ha hecho mención al real decreto de 2010 que regula esa expedición de títulos y que, según ha recalcado, fue aprobado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. "El único que puede hacerlo es el rector" ha insistido, después de que la senadora socialista Encarnación Moya le preguntara sobre la "consideración" del Ejecutivo en relación con la renuncia al máster verbalizada por Cifuentes.

Méndez de Vigo ha matizado, sin embargo que "cualquier persona puede renunciar al uso y a las ventajas derivadas de un titulo universitario". Por ello, ha dicho que "si uno no utiliza el título por ejemplo para acceder a cursos de doctorado, no lo hace". Se refería así a la renuncia expresada por la presidenta madrileña y a que ese gesto implicará, en su opinión, que Cifuentes no vaya a hacer uso de esa titulación para beneficiarse en su horizonte profesional al margen de la política.

El Gobierno ha utilizado además su intervención en el Senado para arremeter contra el PSOE. "Ustedes han utilizado este caso, que es del año 2012, cuando no tenía responsabilidad como presidenta, para atacarla", ha asegurado Méndez de Vigo. También ha criticado la presentación de la moción de censura por parte del PSOE en la Asamblea de Madrid.

"Han presentado una moción de censura porque ustedes quieren revertir el voto de los madrileños en 2015 que votaron al PP para gobernar la Comunidad de Madrid y no a ustedes. Quieren utilizar torticeramente algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurre en la Comunidad de Madrid para desconocer lo que dijeron los madrileños", ha remarcado, antes de concluir: "En la vida no hay que tomar atajos. Hay que ganarse el voto de la gente y con actuaciones como esa le aseguro que no se lo van a ganar ustedes".