El Gobierno no renuncia a la investidura en 2019 y espera seguir negociando con ERC

El Gobierno espera poder seguir negociando con Esquerra tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE sobre Oriol Junqueras porque insiste en separar la vía judicial de la política, y no renuncia a que se celebre el debate de investidura antes de que acabe el año.

Así lo ha subrayado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, para quien la sentencia del TJUE que reconoce la inmunidad de Junqueras como eurodiputado no representa un obstáculo "en el encuentro político" que buscan socialistas y republicanos catalanes, "habida cuenta de que el PSOE está de acuerdo en continuar trabajando" y ERC "parece ser que también".

"No convirtamos en obstáculo lo que no es, lo que no debe ser", y "sigamos por la vía política" ha incidido Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Antes, no obstante, admitía que la sentencia, que ha sido percibida como una "victoria personal" de Esquerra, "establece algún obstáculo o pormenor en el camino" que los socialistas y ERC estaban "construyendo".

Pero ha insistido en que dicha negociación sigue siendo posible y así lo entienden no solo los socialistas sino también Esquerra, a la vista de lo que ha dicho el propio Junqueras en una entrevista en Cataluña Radio esta mañana.

En dicha entrevista, Junqueras ha abogado por que su partido no detenga la negociación con el PSOE "en ningún caso".

Celaá, además, ha insistido en separar lo político de lo judicial a lo largo de su comparecencia.

"La justicia y la política han de ir por caminos separados y han de sustanciar sus problemas por fórmulas diferentes", ha afirmado la portavoz del Gobierno, para quien la situación política actual obedece precisamente a "un tratamiento inadecuado de los problemas políticos a través de los ámbitos judiciales".

Incluso, tras defender el diálogo territorial y la búsqueda de la "distensión" con los independentistas, ha señalado que "ya ha sido bastante la herencia que se nos ha dejado, que es la sentencia del 14 (de octubre, condenando a los responsables del procés), por haber tratado lo que era político por el ámbito judicial".

Isabel Celaá ha insistido en que ésa es la voluntad del Partido Socialista y también la de Esquerra, y por eso ha insistido en la necesidad de que ambas formaciones sigan negociando.

Por eso, ha subrayado que "el Gobierno en funciones no ha renunciado para nada a poder conseguir la investidura al final del año". "No ha renunciado, no renuncia, estamos trabajando para ello", ha dicho Celaá.

Por otro lado, Isabel Celaá ha asegurado que el Ejecutivo "no da instrucciones" a la Abogacía del Estado para orientar el informe que el Supremo le ha solicitado para el cumplimiento de la sentencia de la Justicia europea sobre la inmunidad de Oriol Junqueras.

La Abogacía actúa según el "principio de legalidad" y "buscando el interés general", ha recalcado Celaá, quien ha asegurado que ese servicio jurídico está estudiando en profundidad la sentencia dictada este jueves por el Tribunal de Justicia de la UE y que "no hay ninguna instrucción al respecto".

En su comparecencia, y pese a insistir en defender el diálogo con ERC para lograr los apoyos suficientes para la investidura, la ministra portavoz ha aprovechado una vez más para reprochar a PP y Ciudadanos que no quieran abstenerse.

"Si tanto se preocupan por que el país no dependa de fuerzas independentistas lo tendrían muy fácil: Bastaría con su abstención", ha reiterado Celaá, para quien "ya es hora de que quienes han perdido las elecciones" y saben que no hay otra alternativa "reconozcan los resultados de dos elecciones generales y de otras tres autonómicas, municipales y europeas".