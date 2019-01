El Gobierno responde a Podemos que ha encajado lo pacto en los PGE y el resto de acuerdos se desarrollarán en 2019

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado este viernes que las partidas incluidas en el pacto presupuestario entre el Gobierno y Podemos "no han sido difíciles de encajar" en los Presupuestos Generales del Estado 2019, y ha añadido que el resto de acuerdos se irán desarrollando a lo largo del año.

Montero respondía de esta manera a las declaraciones del secretario de Organización y Acción de gobierno de Podemos, Pablo Echenique, quien señalaba esta mañana que existían hasta once puntos en los que el Ejecutivo de Sánchez incumplía en el pacto presupuestario. La formación 'morada' amenaza con no apoyar el Presupuesto si no se recoge lo pactado.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se aprobaba el proyecto de Ley de Presupuestos, Montero, quien ha recordado que el acuerdo político recoge determinadas partidas presupuestarias "pero no agota la capacidad de gasto", ha subrayado que ese apunte desde Podemos se debe a que aun hay materias "pendientes de desarrollar". No obstante, ha señalado que el Gobierno "cuando firma un acuerdo, lo cumple", y ha avanzado que lo pactado encontrará desarrollo a lo largo de 2019.

"Todas las cuestiones que tenían que ir en el proyecto de Ley de Presupuestos van, y eso es importante porque había partidas significativas", ha recordado la ministra de Hacienda, quien ha precisado que ya se constató en la reunión de ayer con Podemos.

PRECIO DE LOS ALQUILERES

Uno de los puntos que afean desde Podemos al Ejecutivo es que no haya hecho "nada" en cuanto a la regulación de las subidas "abusivas" de los precios de los alquileres. A esto, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha respondido durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que al Ejecutivo le "preocupa" el alza de los precios del alquiler y por ello aprobó en diciembre un Real Decreto Ley de Vivienda con un paquete de medidas urgentes.

"El Gobierno tiene una preocupación por el alza de los precios del alquiler y por la protección de las personas más vulnerables que se pueden ver afectadas negativamente por el alza desproporcionada del precio", ha recordado Calviño, antes de precisar que las medidas aprobadas hasta ahora van en la línea de "alargar los plazos de los contratos de alquiler, reforzar la posición de los inquilinos en estos contextos, y limitar el aumento de los precios de los alquileres para rentas reducidas".

Además, Calviño ha recordado a Echenique que ese decreto incluye "medidas muy importantes con los procesos de desahucio" que complementan otras relacionadas con la Ley de Crédito Inmobiliario. Con todo, ha reconocido que ese decreto no está convalidado por el Congreso ya que está pendiente de que se reanude la actividad parlamentaria en el mes de febrero.

"Esperamos que sea convalidado y que se refuerce la estabilidad en este mercado tan importante para facilitar el acceso a la vivienda de todos los ciudadanos", ha concluido.