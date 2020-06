El Gobierno riojano dice ser optimista con la aprobación del pase a fase 3 de la comunidad

Ha sido en la comparecencia de prensa, posterior al Consejo de Gobierno, preguntado por este asunto. Ha recordado que este martes, el Ejecutivo envió al Ministerio de Sanidad la solicitud para pasar a la siguiente fase, la previa a la "nueva normalidad".

En la misma, ha explicado que se detallan cuestiones desde el punto de vista epidemiológico (nuevos casos detectados, diagnóstico temprano, etc.), asistencial (camas de agudos y UCI ocupadas por casos confirmados, pruebas realizadas, etc.) y la disponibilidad de recursos (EPI, medicación, etc.), entre otros.

En su intervención, sin embargo, Del Río no ha detallado las medidas que La Rioja podría adoptar en esa fase 3, esperando a que la Orden Ministerial establezca las que podrían poner en marchas las diferentes Comunidades Autónomas.