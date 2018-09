El Gobierno dice que la salida de Montón prueba su compromiso con ejemplaridad

El Gobierno le ha recordado a Podemos que después de la dimisión de la titular de Sanidad, Carmen Montón, hoy no es el mejor momento para que pretenda dar al PSOE lecciones de ejemplaridad porque precisamente la renuncia de la exministra demuestra su compromiso con la regeneración.

Así lo ha argumentado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante los periodistas en el pasillo del Congreso y al responder en la sesión de control una pregunta sobre el Rey Juan Carlos de la diputada de Podemos Noelia Vera, quien, a pesar de la buena marcha de las negociaciones entre su partido y el Ejecutivo, ha subrayado la "decepción" de la formación morada con el PSOE.

"Nos están decepcionado demasiado, el PSOE en lo que lleva en el Gobierno ha decepcionado demasiado", ha dicho la diputada tras criticar que los socialistas se opongan a investigar en el Congreso si Juan Carlos I eludió impuestos o cometió alguna irregularidad.

Ante tal acusación, la ministra ha respondido con otro reproche: "¿Usted cree que hoy es el día en el que puede venir aquí a dar lecciones de legitimidad y ejemplaridad al PSOE?. ¿De verdad cree que hoy es día en el que a este Gobierno le puede reprochar alguna cuestión relativa legitimidad de la vida publica o la capacidad de responder políticamente?".

Para Montero "sobran las palabras" cuando ayer mismo la dimisión de su "compañera" Montón, que le "honra", puso de manifiesto "el compromiso del Gobierno y el PSOE con recuperar la confianza de los ciudadanos en la política" con comportamientos ejemplares que puedan servir de "referencia".

La titular de Hacienda ha insistido ante los periodistas en que el Gobierno está demostrando "con hechos" su compromiso con la ejemplaridad, algo que echa en falta en otros partidos, en alusión al PP y a Pablo Casado, que no se dan por "aludidos".

Desde Podemos, Vera no sólo ha criticado que el Gobierno "no parece muy dispuesto a investigar" al Rey emérito, sino también que no haya publicado la lista de quienes se acogieron a la amnistía fiscal y que haya vetado iniciativas de la oposición en el Congreso.

"Parece mentira que haya que recordarle que la moción de censura salió adelante no sólo porque no queríamos más corrupción, también porque no queríamos más vetos del PP", ha afirmado la diputada.

Montero le ha pedido que se quede "tranquila" porque siempre que el Gobierno tiene conocimiento de alguna irregularidad la pone en conocimiento de quienes deben actuar para esclarecerlo.

Y le ha advertido que ningún partido político puede suplantar al poder judicial ni a quienes se encargan de investigar en la Agencia Tributaria.

Las actividades económicas del Rey Juan Carlos ha sido también el asunto por el que el diputado de Podemos Rafael Mayoral ha preguntado a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

En este caso, Mayoral quería que el Gobierno aclarará si la amiga del Rey emérito -Corinna zu Sayn-Wittgenstein- participó en reuniones o "en las actividades del cuerpo diplomático o consular español".

"El Gobierno puede responder de lo que hace y conoce, y de lo que hace y conoce puedo decir que nuestro cuerpo diplomático cumple todas sus obligaciones y con los requisitos propios de la democracia que somos en el mundo", ha defendido Calvo.

Mayoral le ha reprochado que pretendan poner "una mordaza al Parlamento" para evitar ese debate, pero la vicepresidenta ha rebatido que el rechazo a la comisión de investigación que pedía Unidos Podemos se basó en las razones que esgrimía el informe de los letrados de la Cámara.

Ha recordado que el pasado julio el director del CNI dio cumplida información en el Congreso sobre el asunto y ha asegurado que el Ejecutivo no tiene constancia de reuniones de Corinna con representantes diplomáticos.

"Hasta donde ha podido averiguar este Gobierno no podemos confirmar de ninguna manera esa reunión" y "puedo asegurar que "bajo la responsabilidad de este Gobierno el cuerpo diplomático y el servicio exterior se limitará a las funciones constitucionales que tiene estrictamente atribuidas", ha concluido.