El Gobierno se declara "satisfecho" con las explicaciones del director del CNI sobre Corinna

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Celaá ha añadido que, por lo que sabe el Ejecutivo, el Grupo Parlamentario Socialista también se dio por satisfecho, lo que da a entender que no apoyará la comisión de investigación solicitada ya oficialmente por Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Bildu.

Ahora, ha continuado, "corresponde al resto de grupos del ámbito parlamentario tomar sus decisiones al respecto". Sanz Roldán compareció el miércoles a petición propia en una comisión que se celebra a puerta cerrada, después de que se publicasen grabaciones de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein en las que, además de revelar que Juan Carlos I tenía cuentas en Suiza, criticaba la actuación de los servicios secretos españoles hacia ella. Las grabaciones son obra del comisario José Manuel Villarejo --que se encuentra en prisión preventiva por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales--.

Este viernes, la portavoz se ha reafirmado así en las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "El Gobierno de España desde luego no tiene ninguna duda sobre los extremos de la comparecencia del director del CNI y lo traslado a los medios: No hay ninguna duda de que no vamos a aceptar ningún chantaje al Estado. Ninguno", dijo el jueves por la noche, preguntado durante una rueda de prensa con el presidente francés, Emmanuel Macron.