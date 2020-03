El Gobierno cambia otra vez la comisión que supervisa el CNI para dar entrada formal a Iván Redondo

Desde que Sánchez llegara al Palacio de La Moncloa vía moción de censura en junio de 2018, la participación de Redondo en esta comisión --que no se reúne muy a menudo-- estaba prevista en un real decreto aprobado en 2012 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Sin embargo, advierten a Europa Press fuentes del Ejecutivo, ese real decreto del Gobierno 'popular' no se ajusta a la ley de 2002 que regula el Centro Nacional de Inteligencia y que enumera los miembros de esa comisión, entre los que cita expresamente al secretario general de la Presidencia --por entonces, Javier Zarzalejos--, pero no al jefe de gabinete del presidente del Gobierno.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez no modificó la composición de las Comisiones Delegadas del Gobierno hasta el 25 de febrero pasado y funcionó durante año y medio con las previstas por el anterior Gobierno de Rajoy. Las Comisiones Delegadas son órganos colegiados del Gobierno en el que participan diferentes responsables ministeriales en función de las áreas y que se reúnen periódicamente para mejorar la coordinación y la coherencia en las políticas gubernamentales.

Para adaptarlas al nuevo Ejecutivo de coalición, el Gobierno aprobó el 25 de febrero pasado un real decreto con las nuevas Comisiones Delegadas. El vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, pasó a presidir la Comisión Delegada para la Agenda 2030 y se incorporó a la de Seguridad Nacional y a la de Asuntos de Inteligencia. Está fuera, en cambio, de la comisión para Asuntos Económicos --en ésta es miembro la titular de Trabajo, Yolanda Díaz-- y en la del Reto Demográfico.

La entrada de Iglesias en la comisión que se ocupa de los asuntos del Centro Nacional de Inteligencia generó polémica y Vox recurrió la "torpe" decisión ante el Tribunal Supremo, alegando que la ley de 2002 que regula el funcionamiento del CNI enumera los miembros de la Comisión Delegada, entre los que no se incluye el vicepresidente segundo del Ejecutivo.

Fuentes del Gobierno explican a Europa Press que antes del recurso de Vox eran plenamente conscientes de la necesidad de actualizar la ley del CNI 2002 para no persistir en la incongruencia que introdujo el decreto del PP de 2012. De hecho, el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños, solicitó introducir una disposición adicional que modificase la norma de 2002 en el primer real decreto ley que fuera posible. Se decidió meterlo en un decreto sobre la subida de las bases de cotización máximas y mínimas que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quiso elevar al Consejo de Ministros del pasado 10 de marzo, pero que finalmente retiró como consecuencia del cariz que estaba tomando la emergencia sanitaria del coronavirus.

EL PORQUÉ DEL CAMBIO EN LAS MEDIDAS DEL CORONAVIRUS

Por este motivo, justifican en el Ejecutivo, el cambio de la ley del CNI se introdujo en el último paquete de medidas económicas que aprobó el martes el Consejo de Ministros para hacer frente al coronavirus, a pesar de tratarse de una disposición adicional que nada tiene que ver con la cuestión, pero que permite hacer el cambio de forma rápida por tratarse de un real decreto ley que deberá convalidar en el Congreso de los Diputados en los próximos días.

Esa disposición adicional modifica la ley del CNI para actualizar la composición de la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia: "Estará presidida por el vicepresidente del Gobierno que designe su Presidente, e integrada por los Vicepresidentes designados por el Presidente del Gobierno, las Ministras de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y de Defensa, el Ministro del Interior y la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, así como por el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el Secretario de Estado de Seguridad y la Secretaria de Estado Directora del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como Secretaria".

Los cambios no afectan por tanto sólo a Iglesias, ya que en su redacción original de 2002, la ley no preveía la participación en la comisión del jefe del gabinete del presidente, pero sí del secretario general de la Presidencia. De hecho, en el real decreto del 25 de febrero pasado el nuevo Gobierno preveía expresamente la participación de Félix Bolaños (y no de Iván Redondo) en la comisión. Pero esta composición vuelve a cambiarse con el real decreto que publica este viernes el BOE, para adaptar la comisión no sólo a la nueva redacción de la ley de 2002, sino también a la realidad del funcionamiento del Ejecutivo.

Y es que, explican en el Gobierno, la participación asidua de Bolaños en esa comisión nunca estuvo en la mente del Gobierno --si su presencia es necesaria siempre podrá ser convocado-- Sin embargo, sí se previó desde el primer momento que a la comisión del CNI participase Redondo, como hacía también Jorge Moragas en los tiempos de Mariano Rajoy.

A pesar de ello, el Gobierno quiso ajustarse a la textualidad de la ley de 2002 cuando modificó la composición de las Comisiones Delegadas el 25 de febrero pasado, lo que se hizo, reconocen las fuentes consultadas, con cierta premura porque apenas tres días después se organizó la primera reunión de la Comisión Delegada para el Reto Demográfico en La Rioja, en un gesto hacia la presidenta socialista de esta comunidad, Concha Andreu.

En cualquier caso, el nuevo real decreto establece que podrán ser convocados a las reuniones de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia los titulares de aquellos otros órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado que se estime conveniente. Los Subsecretarios de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y de Defensa y el Director del Departamento de Seguridad Nacional también serán llamados a las reuniones, añade.