El Gobierno vasco dice que a 4 de cada 10 trabajadores públicos vascos no se les exige ningún conocimiento de euskera

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Zupiria ha señalado que él intenta "no generar ni un ápice más de crispación en torno a este tema" y considera que no existe "un debate de fondo" porque en algunos foros la discusión sobre política lingüística "adquiere una naturaleza deliberadamente interesada".

El consejero ha emplazado a analizar "las cosas en perspectiva" en este tema. "Todos somos conscientes de la evolución que ha tenido el conocimiento del euskera en la sociedad vasca durante todos estos años. Ha habido, por una parte, un nivel de exigencia mínimo, pero, a la vez, ha habido un compromiso social muy importante", ha añadido.

A su juicio, las políticas de euskaldunización "han avanzado en la misma medida en la que la sociedad se iba euskaldunizando". "El gran valor que han tenido las políticas linguísticas que se han hecho en este país desde las instituciones es haber contado con el apoyo social mayoritario", ha dicho.

Zupiria ha indicado que ello se demuestra en cómo se relacionan las personas bilingües con la administración, el 30% de los vascos lo hacen en euskera. "Y se manifiesta en el compromiso de los padres y madres hemos tenido al matricular a nuestros hijos en modelos en los que se tienen que garantizar el conocimiento y la destreza suficiente en euskera", ha asegurado.

Bingen Zupiria ha considerado que, "por algún interés político", se ha llegado a asegurar desde algunos sectores que tiene más en cuenta, por ejemplo, saber euskera que ser buen médico, pero ha precisado que "la realidad está ahí". "Yo tengo 56 años, yo no he tenido médico euskaldun hasta que he cumplido los 55", ha indicado.

Tras apuntar que es consciente de la dificultad que supone para una sociedad euskaldunizar su sistema sanitario, cree que "ha costado unos años, como ha costado que haya crecido el número de personas que saben hablar y expresarse en euskera".

Además, ha añadido que los que tienen la responsabilidad de gestionar los asuntos públicos, deben estar "permanentemente comprobando si las políticas públicas son correctas o no".

EXIGENCIA DEL EUSKERA

En este sentido, ha apuntado que se ha hecho un análisis durante todos estos años que demuestra que, en cuanto a los trabajadores que prestan servicio en todas las administraciones vascas, "dejando de lado la administración general española", a cuatro de cada diez trabajadores públicos "no se les exigen ningún conocimiento del euskera". No obstante, ha dicho que hay casos en los que, aunque no tenían la obligación, han aprendido euskera para trabajar en lengua vasca.

Zupiria ha dicho que, 35 años después de la aprobación de la Ley de Normalización del uso del Euskera, "el cien por cien de las personas que se dirigen a la adminitración no consigue ver garantizado su derecho a relacionarse en euskera con la administración".

"También compruebo que esa gente exige que se le reconozca ese derecho, pero entiendo que es paciente, es consciente de la dificultad que tiene este proceso y que hay que acompasarlo con los ritmos de la sociedad. Creo que ése es el gran valor de lo que hemos construido durante estos años", ha indicado.

Asimismo, ha manifestado que, "por ejemplo, en la administración en el año 1990 solo el 20% de los trabajadores de la misma tenía alguna capacidad para hacer algo en euskera, hoy es el 70%".

El consejero cree "importantísimo que el 75% de los jóvenes vascos tengan un conocimiento suficiente del euskera para desarrollar su vida en esta lengua".

"Es verdad que, probablemente, en el año 79 algunos pensaban que en cinco años se iba a euskaldunizar el país, pero creo que un porcentaje superior a ése pensaba que iba a costar muchísimo más. Creo que el tiempo nos da una perspectiva para valorar positivamente lo que se ha hecho y no quiere ser un análisis autocomplaciente porque creo que las carencias que tenemos están ahí y también nos indican dónde tenemos que dar los próximos pasos", ha afirmado.

En esta línea, ha explicado que hay que seguir poniendo medios para que cada vez haya más gente que conozca el euskera, para que el número de vascoparlantes se incremente, y hay que poner los medios para que, además de conocer el euskera, sea más fácil utilizarlo, y para que la Administración General Vasca "asegure a toda personas que se quiere relacionar con ella en euskera que lo pueda hacer".

"Hay que conseguir que todos estos jóvenes que euskalunizamos en el sistema educativo gracias al compromiso que han tenido los padres, tengan un nivel de destreza suficiente para expresarse en euskera, pero necesitamos mil cosas más, que el euskera esté presente en internet, que los jóvenes encuentren contenidos interesantes en euskera en todos aquellos soportes que utilizan, y esto es muy complicado", ha añadido.

Bingen Zupiria ha destacado que las realidades sociolingüísticas que existen en euskera "son completamente diferentes" y las expectativas también "deben ser diferentes".