El Gobierno ve urgente avanzar en transferencias pactadas con Euskadi y se abre a hablar de la Seguridad Social

En ese pacto no se incluyó la gestión de la Seguridad Social que el Gobierno vasco quiere poner de nuevo sobre la mesa. Fuentes del Ejecutivo no se niegan a priori a poder hablar de nuevas competencias que pudieran traspasarse, si bien han subrayado que lo prioritario es avanzar en aquellas que ya se pactaron previamente, y entre las que no se incluye la gestión de la Seguridad Social.

De hecho, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, que se verá este miércoles con la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, con el objetivo de avanzar en el traspaso de competencias pendientes, ha confirmado que la transferencia sobre la Seguridad Social estará en la reunión "sobre la mesa". "Si se va a materializar en 2020 no se lo puedo asegurar", ha indicado sin embargo.

La gestión económica de la Seguridad Social está contemplada en el Estatuto de Gernika, aunque quedó excluida del calendario de competencias a transferir que acordaron el pasado año los Ejecutivos vasco y central, por exigencia de la Administración estatal.

No obstante, en la actualidad, el Gobierno vasco la reclamará de nuevo. El PNV, en su pacto de investidura, arrancó a Pedro Sánchez el compromiso de que se completara el Estatuto en 2020. Ayer mismo el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, aseguró que esta transferencia "hay que hacerla y punto".