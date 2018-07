Gobierno andaluz irá a los tribunales si la Hermandad no acata lo que dicte el comité técnico sobre Queipo de Llano

Así se ha pronunciado Jiménez Barrios durante la sesión de control al Gobierno andaluz en el Parlamento, en respuesta a una pregunta del diputado de IULV-CA José Antonio Castro, que le ha pedido que concrete qué día y a qué hora serán retirados los restos de este "fascista asesino".

El parlamentario de la coalición de izquierdas ha aprovechado su intervención para hacer un llamamiento al grupo parlamentario de Cs y, en concreto, a su líder, Juan Marín, cuando le ha replicado que Queipo de Llano "no era rojo ni azul era un fascista asesino, y sobre su espalda recaen los mayores errores y atrocidades en Sevilla". "La frivolidad no puede ser parte del discurso para hablar de estos hechos", ha apostillado.

Castro ha advertido de que cuando los turistas visitan la basílica de la Macarena y buscan quién fue Queipo de Llano "se quedan horrorizados porque siga en un sitio de honor un fascista asesino", a la par que ha recordado que hace nueve años que se celebran en Sevilla vigilias "para que termine ese sinsentido y esa agresión a estas familias" que provoca "este Valle de los Caídos particular de Andalucía".

En su turno de debate, Jiménez Barrios ha asegurado que la Junta quiere que se retiren los símbolos de exaltación franquista que representa un genocida como Queipo de Llano, tanto de lugares públicos como privados, si bien ha apelado a hacerlo "desde el análisis riguroso, con el informe lógico jurídico que acompañe las decisiones y dé garantía para que no haya marchas atrás".

"Si la Hermandad y el hermano mayor llevan a la ejecutiva de la Hermandad la posibilidad de retirarlo voluntariamente, la Junta lo saluda pero si no lo hace, aplicará la ley de Memoria", ha garantizado el vicepresidente, que ha explicado que, en virtud del desarrollo reglamentario con el decreto de retirada de símbolos franquistas, se constituirá una comisión de expertos "que decidirá qué hay que hacer jurídica y técnicamente".

Y así, "si el grupo de expertos dice que hay que retirarlo, no cabe duda que la Junta trasladará lo que dictamine a la Hermandad y si lo cumple lo saludará y si no lo cumple, lo pondrá en vía judicial para la retirada inmediata de los restos".

Además, ha pedido prudencia a los colectivos que han anunciado acciones legales: "Cuidado, no vayamos a tener paso atrás muy importante si no hay desarrollo reglamentario que acompañe a las decisiones que tiene que tomar la administración, no nos vayamos a encontrar con un error de cálculo que perjudique la retirada de símbolos franquistas".

En su réplica, el diputado de IULV-CA ha saludado esta postura del Gobierno andaluz y le ha animado a aplicar la ley "con agilidad y con dinamismo", mientras ha defendido que la comisión no puede determinar otra cosa que no sea la retirada de estos restos y sino "la tendríamos y bien gorda".