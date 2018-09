El Gobierno dice que las bombas vendidas a Arabia Saudí no matarán yemeníes

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado hoy que aunque el contrato de venta de armas a Arabia Saudí no especifica que las bombas no vayan a ser utilizadas contra la población civil en el conflicto en Yemen son "láser de alta precisión" y no se van a equivocar "matando yemeníes".

"El Gobierno sabe lo que está vendiendo, son láser de alta precisión y, por lo tanto, si son de alta precisión no se van a equivocar matando yemeníes", ha dicho Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La portavoz ha explicado que el Ejecutivo actúa "de manera colegiada" y así lo ha hecho al decidir finalmente cumplir el contrato de venta de misiles a firmado en 2015 entre España y Arabia Saudí, aunque en un primer momento hubo "una opinión" que se expresó en favor de la cancelación.

El Ministerio de Defensa avanzó primero que el contrato se cancelaría y se devolverían los 9,2 millones de euros abonados por este material, lo que podría haber puesto en riesgo a su vez el contrato con ese país para la compra de cinco corbetas a la empresa Navantia.

Celaá ha recordado que el Ejecutivo ya se alineó con los intereses de los trabajadores de la Bahía de Cádiz, que "estaba con ellos" y que su trabajo no estaba en riesgo, al tiempo que ha insistido en que el Gobierno ha cerrado su decisión en favor de cumplir el contrato de la venta de armas de forma "colegiada".

Preguntada sobre si el contrato especifica que las armas no se van a utilizar contra la población civil de Yemen, la ministra ha recalcado que tratándose de armamento de precisión, "misiles láser", "no parece que vayan orientadas a ese fin".