El Gobierno abre la puerta a que el viernes pueda haber más encuentros además del posible entre Sánchez-Torra

Así lo han afirmado fuentes del Ejecutivo, quienes admiten que el formato podría ser distinto en Cataluña del que se llevó a cabo en Andalucía, donde sólo se vieron Susana Díaz y Pedro Sánchez, ya que el caso de esta comunidad autónoma y su situación son especiales.

Lo que sí ha descartado esta mañana la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la Cadena Ser, es que se produzca una cumbre bilateral entre los dos gobiernos porque "el Gobierno de España es también el de Cataluña". "Estamos en nuestro país", ha dicho la número 'dos' del Ejecutivo socialista.

No obstante, fuentes del Ejecutivo no descartan que pueda haber encuentros en los que participen más ministros o que la propia vicepresidenta se pueda ver con el vicepresidente del Ejecutivo catalán, Pere Aragonés. No obstante, desde el Gobierno de Sánchez no se ha especificado cómo sería el formato, si en un encuentro más amplio o en reuniones bilaterales en paralelo.

Argumentan, en cualquier caso, que deben aprovechar el hecho de que el Gobierno va a estar en Barcelona ya que el objetivo es "abrir paso a la política" y dar una respuesta para superar la situación actual. "Todo el mundo debería ayudar y no centrarse en posiciones partidistas", exclaman las mismas fuentes.

No obstante, el encuentro entre Pedro Sánchez y Joaquím Torra aún no está cerrado, aunque la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se ha mostrado convencida esta mañana de que habrá una reunión entre el líder del Ejecutivo y el presidente de la Generalitat, tras los contactos que ella misma mantuvo anoche con el vicepresidente catalán, Pere Aragonès, y la consejera de Presidencia, Elsa Artadi.

"Se debería producir por razones de lealtad, por cortesía institucional entre el Gobierno de España y este gobierno autonómico, yo trabajo para ello y creo que sí", ha asegurado Calvo, preguntada si tenía seguridad en que el encuentro se realizará, coincidiendo con el traslado del gabinete a Barcelona este viernes para mantener el Consejo de Ministros.