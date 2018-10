Gomes insiste en ser el único capaz de derrotar a Bolsonaro en segunda vuelta

El laborista Ciro Gomes, tercero en los sondeos de intención de voto para las elecciones presidenciales del domingo en Brasil, insistió hoy en que es el único capaz de derrotar al ultraderechista Jair Bolsonaro en una eventual segunda vuelta.

Gomes, candidato del Partido Democrático Laborista (PDT), aseguró que las propias encuestas indican que es el único que puede impedir en una segunda vuelta la elección de Bolsonaro, un polémico defensor de la dictadura que gobernó Brasil entre 1964 y 1985 y conocido por sus declaraciones de tinte machista, racista, homófobo y xenófobo.

En declaraciones a la prensa durante una visita a Rocinha, la mayor favela de Río de Janeiro, el candidato laborista se refirió al candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, que fue elegido por el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para reemplazarlo como cabeza de cartel, dado que él está imposibilitado legalmente y cumple una condena de 12 años de prisión.

Haddad "no tiene ni la fuerza ni la energía ni la autoridad suficiente para vencer a Bolsonaro", afirmó Gomes.

Bolsonaro lidera los sondeos con el 35 % de intención de voto, seguido de Haddad, con el 22 %.

Según las encuestas, Bolsonaro y Haddad serán los dos más votados el domingo, pero, como ninguno conseguirá más de la mitad de los votos, deberán medirse en una segunda vuelta, en la que el candidato ultraderechista aparece con una ligera ventaja (44 % contra 43 %).

Gomes, en cambio, aparece en tercer lugar de la intención de voto para la primera vuelta, con un invariable 11 % desde hace semanas, pero es el único que, según diversas proyecciones y simulaciones de voto, derrotaría claramente a Bolsonaro en la segunda vuelta, en la que alcanzaría un 48 % contra el 42 %.

"Haddad disputó su última elección hace dos años y perdió (...). No es una mala persona. No tengo nada contra él, pero no tiene la energía ni la autoridad que se necesita para enfrentar esa ola fascista que irrumpió en Brasil", agregó.

Gomes recordó que en las elecciones de hace cuatro años las encuestas proyectaban que Dilma Rousseff y la candidata ecologista Marina Silva serían las dos más votadas e irían a la segunda vuelta pero esta terminó en tercer lugar, superada por el socialdemócrata Aécio Neves.

Dijo igualmente que, ante el 30 % de electores que pretende votar "contra la democracia" por su opción por Bolsonaro, pretende buscar el restante 70 % para sacar a Brasil "de esa violencia".