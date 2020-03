Gómez-Reino: En Galicia va a haber un Gobierno de coalición sí o sí

Antón Gómez-Reino (A Coruña, 1980) llegó a la dirección de Podemos Galicia tras ganar las primarias a Carolina Bescansa con el objetivo de mejorar la implantación de la formación morada en la comunidad gallega pero solo año y medio después se convirtió en el candidato a la Xunta por la alianza Galicia en Común-Anova-Mareas con el objetivo de liderar el "próximo Gobierno de coalición" en el territorio.

Con su convencimiento firme de que los tiempos de mayoría absoluta en Galicia concluyen en 2020 tras once años de Gobierno de Alberto Núñez Feijóo -que atesora tres mayorías consecutivas y aspira a la cuarta-, Gómez-Reino opina en una entrevista con Efe que la "ciudadanía tiene que ser consciente de que en Galicia va a haber un gobierno de coalición sí o sí" aunque está por determinar si el Ejecutivo será "de izquierdas o de derechas".

El aspirante a la Xunta sostiene que bajo ningún concepto el próximo Ejecutivo autonómico será monocolor, por lo que la cita con las urnas "el cinco de abril o cuando se pueda celebrar" servirá para elegir entre "un gobierno de coalición de izquierda y progresista" en el que su coalición exigirá un asiento, o un Gobierno "de coalición de derechas entre el PP y Vox".

Para Gómez-Reino, no resultan creíbles las negativas que el presidente gallego y líder del PPdeG lanzó contra eventuales pactos con Vox y sostiene que, de hecho, Núñez Feijóo no tendría ninguna reticencia en pactar con el partido de extrema derecha ya que "Vox no presenta candidato a la Xunta precisamente porque el candidato de Vox en Galicia es Alberto Núñez Feijóo".

Con todo, para impedir que el próximo Gobierno gallego obedezca a las directrices del partido de Santiago Abascal, bastará con que haya "un solo voto más del bloque de la izquierda que del bloque de la derecha" porque no existe "ninguna duda" de que el PSOE, los nacionalistas gallegos y su propia formación llegarán a un acuerdo para conformar un Gobierno de coalición.

Gómez-Reino aspira a liderar ese hipotético Gobierno progresista pero, en todo caso, aunque resulte presidido por otra formación -advierte-, deberá contar con asientos para la coalición formada por Podemos, Izquierda Unida y Anova en tanto que la siguiente Xunta deberá "parecerse a este país; lo que quiere decir que va a ser plural y va a ser diverso", interpreta.

El líder de Podemos Galicia remarca además que entre sus filas existen "magníficos profesionales que serían personas clave en ese Gobierno de la Xunta" como en la actualidad ya lo es la ferrolana Yolanda Díaz al frente de Trabajo en el Ejecutivo central, suscribe.

Ese Gobierno, aparte, partirá con ventaja ya que tendrá en ese Gobierno central conformado por el PSOE y Unidas Podemos un espejo en el que mirarse y del que beber puesto que lo que a su parecer ansía "el conjunto de gallegos progresistas es un Gobierno que haga políticas públicas a la par de lo que está haciendo el gobierno de coalición de izquierdas en el Estado".

No teme, por tanto, que la derecha en Galicia pretenda hacer de las desavenencias surgidas en el Gobierno central un caballo de batalla que utilizar contra los partidos de la izquierda porque pese a lo que pueda parecer, ha dicho, "no existe esa falta de entendimiento" entre los socios del Ejecutivo estatal.

"Comparto bancada y diálogo constante con miembros del Gobierno y lo que me consta es que el Gobierno está dando certidumbre y un horizonte compartido de una legislatura de cuatro años, que es lo que el conjunto de la ciudadanía quiere", defiende Gómez-Reino.

Con este pretexto entiende que los quince días de campaña electoral deben evidenciar "entendimiento entre las fuerzas progresistas" para poner de manifiesto que Galicia en Común junto con el PSOE y el BNG serán capaces de desmontar los años de gobierno de Alberto Núñez Feijóo "que golpearon el estado de bienestar" en la Comunidad con ataques sistemáticos a los servicios públicos y a la propia autonomía, reprocha.

Gómez-Reino confía en que su candidatura obtenga unos buenos resultados, resta importancia a las encuestas que sitúan a su formación por detrás del PP, del PSOE y del BNG e incide en que el hecho de que las fuerzas rupturistas lograsen un acuerdo -registrado a menos de cinco minutos de que finalizase el plazo legal- cambió por completo el tablero electoral.

Justifica el aspirante a la presidencia de la Xunta los errores pasados en la necesidad de "maduración" que tenía un proyecto tan novedoso como el de la unidad popular que aunaba a diferentes adscripciones políticas pero remarca que, a día de hoy, ya se ha superado como demuestra que en la actualidad "somos fuerza de gobierno en el Estado y estamos respondiendo de forma absolutamente responsable a las expectativas generadas sobre nosotros".

