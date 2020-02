Gómez-Reino (Podemos) vería "irresponsable" alterar la marca Galicia en Común "en una campaña tan corta"

El secretario general de Podemos Galicia, Antón Gómez-Reino, considera que sería "un poco irresponsable" alterar la marca Galicia en Común para las elecciones autonómicas, ya que fue "tercera fuerza" en las generales del 28 de abril y en las del 10 de noviembre en la Comunidad. Así, cree que, en una "campaña tan corta" hasta el 5 de abril, esta denominación debe ser el punto de partida desde el que sumar a otras fuerzas de la izquierda rupturista que en el pasado formaron parte de la ya rota plataforma En Marea.

En una entrevista concedida a la Radio Galega y recogida por Europa Press, el también candidato a las primarias de su partido para ser cabeza de cartel en las autonómicas ha insistido en que Anova y las mareas municipalistas, que preparan una candidatura al margen, se sentirían "cómodos" dentro de Galicia en Común --confluencia gallega de Unidas Podemos--.

En este contexto, Gómez-Reino ha asegurado que las conversaciones con la formación nacionalista fundada por Xosé Manuel Beiras son "activas", pero se ha mostrado "respetuoso" con el debate interno en el que está sumergida. Precisamente, la coordinadora nacional de Anova se reunía este sábado y su portavoz nacional, Antón Sánchez, decía que la candidatura conjunta sería posible siempre que acepten "un encuentro entre iguales".

Este domingo, el dirigente de Podemos ha insistido en que Galicia en Común es ya una marca "consolidada" y ha advertido que "sería una irresponsabilidad histórica que las fuerzas progresistas no supiesen actuar a la altura de la sociedad gallega". Eso sí, ha admitido que las responsabilidades "siempre son compartidas".

Preguntado sobre cuáles son las dificultades para que esta candidatura todavía no sea una realidad, el también diputado en el Congreso ha enmarcado la situación en "la normal relación entre fuerzas que tratan de construir un espacio común". "No es una anomalía gallega. Cualquiera que conozca la política italiana, la europea... sabe que conformar alianzas amplias, como la ciudadanía nos exige, a veces tiene complicaciones", ha explicado.

"MAGNÍFICA RELACIÓN" CON NORIEGA

Acerca del exalcalde de Santiago Martiño Noriega, que se encuentra al frente de las negociaciones de Anova y cuyo nombre suena como candidato a la Xunta, Gómez-Reino ha expresado que mantiene con él "una magnífica relación personal" y ha añadido que "es una buena noticia que esté llevando las relaciones políticas" de su partido. "A partir de ahí son ellos los que tienen que tomar las decisiones orgánicas que correspondan", ha apostillado.

No obstante, no ha querido valorar el papel del portavoz de En Marea, Luís Villares, quien en las autonómicas del 2016 fue el candidato de la plataforma instrumental en la que confluyeron Anova, Podemos, Esquerda Unida (EU) y las mareas municipalistas y que consiguió ser segunda fuerza en la Comunidad. "Cada uno tiene que hacer su camino", se ha limitado a responder Gómez-Reino.

En cualquier caso, el líder del partido morado en Galicia ha reiterado que no dejará su escaño en el Congreso por ahora, lo que no implica que no vaya a dedicar "todo su tiempo" a la campaña del 5 de abril.

Esta situación la ha comparado con la del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato del PSdeG, Gonzalo Caballero, que "mantienen su puesto de diputado en la Diputación Permanente del Parlamento de Galicia". "Yo, por responsabilidad y como todo el mundo entenderá, las mayorías son muy ajustadas en el Congreso para las votaciones y tengo que mantener mi escaño", ha justificado.

PRIMARIAS EN PODEMOS

Eso sí, Gómez-Reino todavía no es candidato a la Presidencia de la Xunta por Podemos, sino que todavía se tiene que enfrentar en las primarias al militante Martín Bardelas. En este contexto, ha admitido que todavía no ha hablado con él, pero que lo hará en las próximas horas.

Además, aunque apela a ser "escrupulosos" con el resultado de ese proceso, el secretario general no esconde que también aspirará a liderar la candidatura de Galicia en Común como plataforma, a pesar de que Esquerda Unida ya seleccionó hace meses a su líder, Eva Solla, como candidata. "Si me presento a las primarias de Podemos es porque nosotros aspiramos (...) a recoger el apoyo de todos y todas las compañeras del conjunto del espacio", ha incidido Gómez-Reino.

Sobre la hipótesis de que a partir del 5 de abril las izquierdas sean mayoría en el Pazo do Hórreo, ha respondido que "no cabe ningún tipo de duda" de que habrá acuerdo para formar Gobierno. Con la confluencia Unidas Podemos como parte del Ejecutivo de coalición en el Estado --con la gallega Yolanda Díaz como ministra de Trabajo--, ve en esta experiencia "el mejor mensaje" que pueden transmitir a los gallegos.

"Hoy en día los gobiernos progresistas tienen que ser plurales porque la sociedad es plural", ha continuado, para después advertir del peligro que supondría "la llegada de fuerzas extremistas" como Vox a la política gallega. Así, ha instado al presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PP, Alberto Núñez Feijóo, a aclarar si pactaría con este partido en caso de necesitarlo para la investidura.