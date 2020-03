González Laya aborda con Gurría (OCDE) la próxima reunión ministerial del Consejo que se celebrará en París

En esta reunión de trabajo celebrada en la sede de Exteriores en Madrid, la ministra y el secretario general repasaron diversos temas de la actualidad económica internacional y centraron su atención particularmente en los preparativos de esta reunión ministerial, así como el proceso de ampliación de la OCDE y la tasa digital.

"Estamos en un contexto nuevo de retos globales, por lo que es necesario un enfoque que responda a los nuevos desafíos", que tenga en cuenta aspectos como "la desigualdad de renta global, la igualdad de género, el envejecimiento de la sociedad, la adaptación al reto climático y la transición ecológica, transición demográfica y la incertidumbre en el futuro del comercio mundial", según ha explicado González Laya.

La conferencia llevará por título 'Digital, Green and Inclusive: An Integrated Policy Approach for Sustainable Growth' en referencia a la necesidad de un análisis integrado para promover políticas inclusivas destinadas a impulsar un crecimiento sostenible.