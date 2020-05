González Laya pide a los grupos apoyo para la imagen de España y el PP culpa al Gobierno por su gestión

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha pedido este jueves a los grupos políticos fraguar consensos en política exterior para así reforzar las posiciones españolas y apoyo para la imagen de España, mientras que el PP ha advertido de que esa imagen de España "ha quedado profundamente dañada por la gestión de la crisis" del coronavirus por parte del Gobierno.

Así se lo ha dicho a la ministra la portavoz del PP en la Comisión de Exteriores del Senado, Pilar Rojo, que ha pedido "una estrategia para trabajar en la recuperación de la imagen de España" y ha asegurado que los 'populares' estarán en ello junto al Gobierno "desde una posición leal".

González Laya le ha respondido que el PP "ayudaría enormemente si dejase de hablar de que España va a pedir un rescate cuando no lo va hacer" o si "en vez de ver la CNN para ver cuántos tests se hacen en España se dirigiera al portal del Ministerio de Sanidad".

Ello después de que Rojo haya acusado al Gobierno de "mentir a menudo a la comunidad internacional". "La CNN dejó en evidencia al presidente del Gobierno porque citó un informe que simplemente no existe", "un diario alemán progresista dijo que los datos que publica España son inverosímiles", "varios informes han tachado la gestión española de ser la peor del mundo", ha enumerado la senadora 'popular'.

"Me ayudaría que dejásemos de presentar a España como un lugar terrible donde no hay mascarillas o todas son defectuosas", ha replicado la ministra, señalando que otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Italia han vivido situaciones parecidas.

"Es muy importante que rememos juntos para evitar que nuestras diferencias internas impacten en la imagen que el país puede dar en el exterior, que es tan difícil de obtener como fácil de perder", ha añadido.

PP NO SE VE RESPONSABLE DE LA MALA IMAGEN

Sin embargo, la 'popular' ha advertido de que "la oposición no es responsable de la mala imagen de la gestión de una crisis que corresponde al Gobierno y ha añadido que, aunque ella cree "firmemente" en el consenso, éste requiere "lealtad" y reciprocidad. Por eso, ha pedido "crear mecanismos de consulta" entre gobierno y oposición.

González Laya se ha limitado a poner el foco en la cuestión de la imagen exterior de España y ha evitado valorar, como le reclamaba Rojo, las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre el "bajo valor añadido" del sector turístico, y lo mismo sobre si el Gobierno ha acordado o no con Bildu derogar la reforma laboral.

Ante las críticas del PP, Vox y Ciudadanos, la ministra ha justificado los problemas con la compra de material en lo "tensionado" del mercado y señalando que tanto otros países como gobiernos autonómicos han tenido problemas. "Como en las instituciones estamos representados todos los grupos me siento bastante cómoda hablando de compras", ha dicho.

También ha defendido el cierre de fronteras internas Schengen y la cuarentena impuesta desde la semana pasada a todos los que entran en España, mientras Xavier Alegre, de Ciudadanos, afeaba la falta de coordinación con otros países europeos que ya están anunciando aperturas de fronteras.

NO SE PUEDEN LEVANTAR RESTRICCIONES PORQUE LO HAGA ITALIA

"Si hay un rebrote de Covid en España yo no puedo responder que lo hice porque lo hizo Italia", le ha respondido. También ha recordado que "en estos momentos no hay turismo en España", de manera que la cuarentena no puede afectar a esta actividad, y ha asegurado que se coordinarán con otros países "medidas estándar de higiene en hoteles" y medidas de control en fronteras.

Y ha rechazado de plano las acusaciones de falta de transparencia y unilateralidad en la acción del Gobierno. "No se enfade con el grupo que tiende la mano al Gobierno constantemente", le ha dicho el senador 'naranja', que ha afirmado que su partido es ·el que *mas sentido de Estado está mostrando en esta situación".

Por su parte, el senador de Vox José Manuel Marín ha acusado al Gobierno de ser "quien más bulos crea" y ha llamado a Pedro Sánchez "presidente Pinocho". Al conjunto del Gobierno los ha tildado de "mentirosos e ineptos". "Inepta no sé, se lo dejo a usted, pero mentirosa no, le digo claramente lo que hago, cuando puedo", le ha respondido González Laya.

BILDU: "PECULIARIDADES" DEL PAÍS VASCO

Desde Bildu, Gorka Elejabarrieta ha pedido que, en relación con el cierre de fronteras, tenga en cuenta el caso de quienes viven en el País Vasco y en el País Vasco francés, como él mismo, que vive "en Lapurdi". Muchas familias que están repartidas a los dos lados de la frontera, ha dicho, viven un "doble confinamiento".

El senador ha pedido que para la desescalada se tengan en cuenta las "eurorregiones" y no se ha dado por satisfecho con la respuesta de que del cierre de fronteras están excluidos los trabajadores transfronterizos, apelando a las "peculiaridades" de quienes "pertenecen a una realidad nacional, cultural"· "Nos están equiparando con los turistas y no somos turistas", ha dicho.

La ministra ha respondido que también le llegan problemas similares desde la frontera con Portugal y que entiende las complicaciones, especialmente porque ella también ha vivido "en ese espacio transfronterizo". De todas formas, se ha limitado a decir que como las medidas son temporales y espera que "con aperturas graduales" se pueda ir "aliviando la situación".