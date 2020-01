González Laya: "Spain is back, Spain is here to stay"

La nueva ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha lanzado este lunes un mensaje al mundo: "Spain is back, Spain is here to stay".

"España está aquí, y ha venido para quedarse", ha asegurado en inglés la ministra en una breve intervención tras recibir la cartera que la acredita como nueva ministra de manos de la titular de Defensa, Margarita Robles.

González Laya ha apuntado que lo dice en inglés porque así "nos van a entender alto y claro en el mundo", y que uno de sus principios de acción será recuperar el lugar que el país merece en la escena internacional y trabajar "sin complejos" en favor de "la paz, las personas, la prosperidad y el planeta".

En su opinión, en tiempos de "grandes cambios estructurales" como los actuales, "ganará quien tenga una estrategia clara y medios a la alturas de sus ambiciones".

Por ello, ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que considera "un gran honor, una gran responsabilidad y una gran oportunidad para posicionar España en el lugar que le corresponde".

La ministra ha recogido la cartera ministerial de manos de la ministra de defensa, Margarita Robles, quien se ha encargado de Asuntos Exteriores durante el último mes y medio.

Tras dar la bienvenida a la nueva ministra, Robles ha subrayado que el propósito del Gobierno es "trabajar por una sociedad más justa, más igualitaria, con más equidad" y sobre todo, que quiere "que España tenga la proyección internacional que se merece".

En opinión de la nueva ministra, este es el momento perfecto para articular una acción exterior "más acorde con los tiempos" y con "más geopolítica que combine con inteligencia las fortalezas españolas, apalancándolas a nivel europeo y apoyando la labor del alto representante, Jose Borrell".

También es el momento propicio para "profundizar las relaciones hermanas" con América Latina y el Caribe, para reforzar los lazos con el continente "vecino y amigo" que es África, y para "conectarnos" a los mercados de futuro en Asia.

Ha sido entonces, cuando González Laya se ha comprometido a "defender sin complejos los valores de democracia, respeto a los derechos humanos, el multilateralismo al servicio de la paz, y las personas, el planeta y la prosperidad, las cuatro P que son la base de la Agenda 2030".

Así, ha adelantado que se abre una oportunidad para "reenfocar" la política de cooperación "para que esté al servicio del desarrollo humano y también del desarrollo económico".

"Podéis tener confianza en que la acción en cooperación va a ser una de las prioridades de este ministerio no solo porque España lo debe hacer, sino porque lo puede y lo sabe hacer muy bien".

También trabajará para "incorporar una enfoque de género en la política exterior, empezando por nuestra propia casa", ha subrayado.

Finalmente, González Laya ha enumerado algunos de los asuntos pendientes "de orden doméstico" como la finalización del nuevo edificio del Ministerio, la mejora de las condiciones de trabajo y la modernización del servicio exterior.

Todo ello se acometerá "sin prisa pero sin pausa", ha concluido.

A la toma de posesión y en apoyo de la nueva ministra han acudido la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y el nuevo ministro de Sanidad, Salvador Ill, entre otros altos cargos como la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, y la exministra de Exteriores Ana Palacio.