González Laya pide ayudas de la UE "no por caridad" sino para salvar mercado interno

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha asegurado este martes que el fondo de recuperación europeo debe basarse en fondos no reembolsables y no en créditos, "no por caridad ni por irresponsabilidad", sino para lograr una recuperación más rápida y con un mercado interior más fuerte.

"O salimos de esta crisis rápidamente y con un mercado interno equilibrado, o salimos con una recesión y gran pérdida de empleos para todos los países miembros", ha argumentado la ministra en su intervención en un debate organizado telemáticamente por el Brookings Institute.

Laya respondía así al artículo publicado este martes en el "Financial Times" por los primeros ministros de Suecia, Stefan Lofven; Dinamarca, Mette Frederiksen, y Holanda, Mark Rutte, junto con el canciller austriaco, Sebastian Kurz, conocidos como los Cuatro Frugales, que apuestan por un fondo de recuperación europeo basado en préstamos que han de ser devueltos, ya que "no hay dinero nuevo, fresco", y toda la ayuda deberá ser costeada por los contribuyentes.

En respuesta, González Laya ha parafraseado al expresidente estadounidense Bill Clinton para exclamar: "¡Es el mercado interior, estúpido!".

"No es una cuestión de caridad, ni de paliar la irresponsabilidad de algunos", ha dicho y ha remarcado que se trata de una cuestión de salvar el mercado interno de la "manera más rápida posible para que salga fortalecido", un resultado que favorece a todos los Estados miembros de la UE, ya que todos ellos se benefician del mercado interno europeo, ha argumentado.

"No hagas esto por caridad, sino porque esto te va a permitir conseguir el retorno más rápido en el menor tiempo posible; lo contrario supondrá una recesión y pérdida de empleos para todos; ¡para ti también!", ha dicho.

Según González Laya, la pandemia ha servido para que la UE comprenda que debe actuar de manera conjunta ante los retos, que debe fortalecer los sistemas de salud y de respuesta rápida y que debe impulsar un "nuevo contrato social" con la ayuda del fondo de recuperación y de los presupuestos comunitarios.

En su opinión, el reto ahora es ver "si hemos aprendido la lección de 2008" de apostar por Europa y por mantener los empleos.

"Si la UE quiere tener un papel relevante en el mundo, debemos de ser capaces de salir de esta crisis rápido y más fuertes y unidos", ha subrayado.