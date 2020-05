Gonzalez Laya reconoce que este va a ser un verano atípico y que espera "que solo sea éste"

Contradice a Garzón al destacar el turismo español como el más competitivo del mundo

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha reconocido que este verano "va a ser atípico" porque aún tenemos "una gran incretidumbre llamada covid-19" para la que no hay "ni vacuna ni tratamiento", por lo que se irán abriendo espacios de libertad para los ciudadanos pero siempre manteniendo a raya la pandemia. "Habrá cosas que no podamos hacer y otras que habrá que hacerlas de forma diferente", ha anunciado, para añadir que el Gobierno espera no obstante que el verano atípico "sólo sea èste" y el de 2021 pueda ser diferente.

Durante una entrevista concedida al programa El Objetivo de la Sexta, recogida por Europa Press, la jefa de la diplomacia española ha contradicho la visión del ministro de Consumo, Alberto Garzón, al manifestar el poco valor añadido del trabajo relacionado con el sector turístico.

A este respecto, ha apuntado que el Turismo supone el 13 por ciento de la economía española y emplea a dos millones de personas, y lo ha situado como uno de los más competitivos del mundo, razón por la que el Gobierno ha arbitrado medidas y está luchando en Europa por un plan de reconstrucción que incluya medidas importantes para este sector.

En este punto, ha añadido que lo que comparte con su compañero de Gobierno es la necesidad de impulsar la industria turística, para lo que España tendrá que ser más ingeniosa e innovadora, pero también impulsar un pacto en Europa que cuente con todo el apoyo de Gobierno en su conjunto.

ESPAÑA SE AHORRA LA COLETILLA DE "SI LAS CIRCUNSTANCIAS LO PERMITEN"

A lo largo de la entrevista, González Laya ha contestado a las diferencias que se están viendo entre las decisiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez y las de otros países de nuestro entorno en cuanto a la apertura de fronteras, como es Italia, que ha anunciado que las abrirá el 3 de junio; o Francia, que lo hará el 15 de julio. "Cualquiera que pone una fecha en estos momentos añade la coletilla de 'si las circunstancias nos lo permiten' y nosotros nos ahorramos las coletillas y nos fijamos los objetivos de forma mas cercana", ha explicado.

En todo caso, ha afirmado que las políticas europeas en cuanto a apertura de fronteras están coordinadas pero no pueden ser las mismas en todos los países porque el avance del covid es diferente en cada territorio. A su juicio, la cuestión no es el cómo, sino el cuándo van a abrirse, los requisitos que se van a pedir a los viajeros, las medidas de higiene a los lugares de alojamiento etc.

A FINALES DE JUNIO SE PODRÁ HABLAR DE LA APERTURA DE FRONTERAS

Gonzalez Laya aventura no obstante que a finales de junio "si todo va bien" España estará muy avanzada en la desescalda" y se habrá ganado libertad individual para los ciudadanos, momento en que se podrá hablar de apertura de fronteras.

"Es ilógico permitir la entrada de extranjeros cuando los propios españoles no se pueden mover", ha subrayado la ministra, para añadir que "el turismo es tremendamente importante y por eso el mensaje es cuanto más responsables seamos ahora antes podremos abrir estos espacios de libertad para el movimiento de ciudadanos españoles y de turistas".

En cuanto a la cuarentena impuesta a los extranjeros que estos días llegan a nuestro país, que deben confinarse durante 14 días, la titular de Exteriores ha señalado que se trata de una medida temporal para que no tengamos casos importados del extranjero, y que en el momento en que se haya controlado la pandemia no será necesaria y deberá ser sustituida por otra.

Precisamente para arbitrar las medidas que vendrán después la ministra se reunirá mañana con sus colegas extranjeros, según ha anunciado.

Sobre el anuncio por parte de Francia de obligar a pasar cuarentena a los españoles que viajen a dicho país, González Laya niega que sea consecuencia de un enfado y ha señalado que lo que ocurre es que "hay que sincronizar las medidas", lo que se ha hecho "con toda la naturalidad".

CORREDORES EN BALEARES Y CANARIAS

Preguntada por los corredores para turistas extranjeros que estarían tratando de establecer territorios como Baleares y Canarias, la ministra de Exteriores ha sido muy clara en advertir que no pueden ser organizados de forma independiente, sino ordenada mediante la coordinación de las comunidades autónomas y el Gobierno, que es el responsable de las fronteras en España, que son una. En todo caso, ha avanzado que las fronteras pueden también abrirse de manera asimétrica, como ha ocurrido con la desescalada.

En cuanto a las medidas de fomento del turismo de interior implementadas por otros países como Francia, que gastará en ello 18.000 millones o Italia, que distribuirá bonos para las familias, González Laya se ha limitado a señalar que desde el Gobierno se han arbitrado desde el primer momento medidas de apoyo para mantener vivo el empleo, puesto que la mayor parte de los ERTE atiende al sector turístico.

HABRÁ 6 VUELOS DESDE ARGENTINA, Y DE URUGUAY, CUBA, PARAGUAY Y BOLIVIA

Finalmente, la ministra se ha referido a los españoles residentes en el extranjero que siguen esperando ser repatriados, y ha anunciado que se están preparando 6 vuelos desde argentina, uno desde Uruguay, otro desde Paraguay, Bolivia, Cuba y un ferry desde Marruecos.

En este punto ha pedido a todos ellos paciencia por las actual situación "excepcional" y ha recordado que en primer lugar se trabajó para traer a España a aquellos que no tenían arraigo en el país de origen, como eran turistas, hombres y mujeres de negocios o personas que se encontraban visitando a su familia.

Han regresado un total de 60.000 españoles, algunos con unas condiciones muy excepcionales -una niña con Leucemia, un hombre con cáncer terminal cuyo hospital en Londres no quería hacerse cargo y unos 200 pescadores en el Índico-, de los que 27.000 han sido ayudados por el personal de embajadas, unos trabajadores de los que ha destacado su esfuerzo.