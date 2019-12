González Macho: "La sentencia es muy importante, pero aún no estoy absuelto"

Enrique González Macho, absuelto de los delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental de los que estaba acusado por manipular el número de espectadores de la película "La isla interior", considera "muy importante" la sentencia, pero advierte de que todavía no es firme.

El que fuera presidente de la Academia de Cine entre abril de 2011 y febrero de 2015 -cuando dimitió por motivos personales- ha manifestado su alivio por esta sentencia que, sin embargo, no le tranquiliza del todo porque aún es recurrible y no firme. "No es lo mismo decir que estoy absuelto", ha resaltado González Macho, que tiene otros tres juicios pendientes.

"Llevo tres años y medio sin contacto con nadie absolutamente del mundo del cine. Todo esto ha sido y está siendo muy duro para mí, son los tres años y medio más duros de mi vida", ha dicho el productor en una conversación telefónica con Efe desde Francia donde pasa las navidades con la familia de su esposa.

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid de la que hoy ha informado Efe se refiere a la vista que juzgó a González Macho el pasado 20 de noviembre.

"He sido juzgado dos veces en estos tres años y medio, la primera vez el 20 de noviembre y la segunda el 24 y 25 de noviembre, con juez y juzgados diferentes; de ese segundo juicio aún no tengo sentencia", ha dicho González Macho.

Para el productor, exhibidor y distribuidor de cine, la sentencia es "muy importante" porque el resto de los casos que tiene pendientes "son iguales, se podría hacer una copia con un calco".

El caso juzgado hoy se remonta a marzo de 2017 cuando la Fiscalía de Madrid solicitó dos años de prisión y un millón de euros de multa para González Macho por "manipular" el número de espectadores en la exhibición de la película "La isla interior" para obtener subvenciones.

Entonces se pidió la misma pena para el productor Juan Romero Iglesias, que era administrador único de Mecanismo Films S.L., que participaba con una cuota del 51 por ciento en la producción de la película, por delitos de falsedad en documento público y de fraude de subvenciones, delitos de los que también ha sido absuelto.

El fundador de los cines Renoir, el primero de los cuales abrió en 1986, ha confesado a Efe que lo está pasando "muy mal". "Solo yo sé lo que es estar encausado por algo de lo que soy totalmente inocente. Es horroroso, lo que he pasado lo se yo nada más".