González (PP) afirma que, pese a que ETA ya no mata, en el País Vasco "no hay normalidad ni libertad"

La presidenta del PP de Vizcaya, Raquel González, ha afirmado que pese a que ETA ya no mata en el País Vasco no hay "normalidad ni libertad". Asimismo, ha reconocido que le me gusta "nada" que los presos "puedan salir a la calle o puedan obtener beneficios sin haber pasado antes por esa parte humana de pedir perdón o sin colaborar con la justicia".

En una entrevista concedida a Deia, recogida por Europa Press, la dirigente popular ha indicado, además, que serán los jueces quienes "investigarán y decidirán lo que tengan que decidir" respecto al máster de Pablo Casado, pero valora que el presidente del PP ha ofrecido explicaciones "una y otra vez sin poner mala cara".

"Me dijo en persona que no había nada que se le podía reprochar en todo este proceso. Le creo y confío en que su pasado es irreprochable. Por eso, le apoyo y entro en su Ejecutiva", añade.

Cuestionada por el traslado a la cárcel de Basauri de los presos Olga Sanz y Xabier Moreno, González señala que la decisión se puede ajustar a derecho, pero "eso no quiere decir que nos siente bien o estemos de acuerdo".

Tras considerar que es "mentira" que ambos reclusos hayan pedido perdón, ha advertido de que es una "desfachatez" que el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, "diga que son el ejemplo a seguir". "Lo primordial para cualquier gobierno debería ser aclarar los más de 300 asesinatos que quedan por resolver", añade.

Asimismo, ha dicho que respeta a las asociaciones de víctimas del terrorismo e incluso ha destacado que ella misma se puede considerar víctima, porque ha tenido que "ir con escolta, porque soy hija de guardia civil y por todo lo que he pasado".

"Me duele que esta gente esté en la calle jactándose, sin pedir perdón de verdad. Una persona arrepentida colabora con las víctimas", ha indicado, para añadir que no le gusta nada que los presos puedan salir a la calle o puedan obtener beneficios "sin haber pasado antes por esa parte humana de pedir perdón o sin colaborar con la justicia".

En este contexto, cree que el hecho de que "un hombre sanguinario" como Santiago Arrospide, 'Santi Potros', "llegue a su pueblo y la gente se siente a comer a la mesa con él, es algo vergonzoso", y demuestra que "algo falla en esta sociedad".

A su juicio, pese a que ETA ya no mata "no hay normalidad" y en el País Vasco "no hay libertad". "Lo vimos el otro día cuando Pablo Casado vino a Vitoria. Siempre tienes a energúmenos gritando que no dejan expresarte. Piden libertad y resulta que no respetan la de los demás... En el pasado Mundial de fútbol mis hijos se compraron la camiseta de España y yo les explique que solo se la podían poner en casa. Y eso es lo que hay que cambiar", ha manifestado.

LEY DE ABUSOS POLICIALES

Preguntada por la Ley vasca de Abusos Policiales, cree que es una manera que tiene el PNV de "blanquear la historia de ETA", ya que "lo único que quieren es desprestigiar a la Policía, la Ertzaintza y la Guardia Civil para rehacer la historia y quedarse con el electorado de Bildu sin que le pase factura".

"Si hay algo que no se ha hecho bien, no se puede generalizar y hablar de torturadores. Además, para eso están los jueces, que decidan ellos quiénes son víctimas", añade.

Por último, cuestionada por la exhumación de los restos de Franco que se encuentran en el Valle de los Caídos, considera que la memoria histórica es también al final "una forma de hacerse fotos y no tratar lo importante, como la economía o el paro".

"Yo nací después de la muerte de Franco. Soy partidaria de cerrar las heridas lo antes posible y de no remover. Que decidan lo que tengan que decidir", finaliza.