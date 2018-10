Raquel González (PP) pide a Urkullu que "rectifique y acompañe" este jueves a Felipe VI en su visita a Vizcaya

González ha realizado estas manifestaciones después de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, haya anunciado que no acudirá al acto de celebración del 50 aniversario de Petronor, al que asistirá el Rey, porque tiene que asistir al Pleno del Parlamento.

La dirigente del PP ha calificado de "excusa" el argumento de Urkullu. "El lehendakari nos vende que para él los plenos son casi sagrados pero no deben serlo tanto cuando se trata de viajar a Quebec en la búsqueda de argumentos para su tan soñada independencia. Sus actos le retratan", ha añadido.

En concreto, Raquel González ha asegurado que sus hechos "desmienten sus palabras", ya que "para nada le importó ir de viaje a Quebec y saltarse los plenos Ordinario y de Control que tuvieron lugar el 2 y 3 de noviembre de 2017". A su juicio, queda constancia que "la búsqueda de la independencia es una prioridad para el Ejecutivo que preside Iñigo Urkullu".

"Urkullu se pone exquisito con los plenos del Parlamento Vasco, y le sirven de cortada y excusa para no acompañar mañana al Rey durante su visita a Bizkaia, mientras que los desprecia y considera inútiles cuando se trata de viajar a Quebec", ha asegurado.

La dirigente del PP ha afirmado que el lehendakari "aún está a tiempo de acompañar a Felipe VI y no provocar un desaire que no comparte una gran mayoría de vascos a los que Urkullu también nos representa". "Rectifique, lehendakari. Los vascos no nos merecemos gestos de desprecio institucional como el que usted va a protagonizar mañana. Usted es el representante institucional de todos los vascos y no sólo de los del PNV", ha apuntado.

A su juicio, Urkullu está "calcando lo peor del procés catalán". Ya defendiendo un nuevo estatus que divide a la sociedad vasca o ya, como ahora, dando un portazo a lo Torra a la monarquía", ha manifestado.