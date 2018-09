González Pons pide al Gobierno que responda a la carta del presidente del Parlamento de Flandes

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo (PE), Esteban González Pons, ha pedido al Gobierno español que responda a la carta del presidente del Parlamento flamenco, Jan Peumans, a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell en la que cuestiona la democracia española.

González Pons calificó en un comunicado de "inaceptables" las afirmaciones del político flamenco y añadió que "al Gobierno de (Pedro) Sánchez le han perdido el respeto en Bélgica".

La carta ha sido publicada por Mark Demesmaeker, diputado del partido independentista flamenco N-VA, en su cuenta en Twitter, donde dice haber entregado la misiva a Forcadell en una visita a la prisión de Mas d'Enric.

González Pons pidió además a Peumans que rectifique sus palabras, que "perjudican las relaciones entre dos socios de la UE como son Bélgica y España".

Peumans "debe saber que en España no hay presos políticos, sino personas encarceladas por sus actos y no por sus ideas. También debe saber que personas como Carles Puigdemont no son exiliados sino fugados de la justicia, que los busca por haber incurrido presuntamente en delitos gravísimos", aseguró González Pons.

"Espero que el Gobierno socialista proteste ante afirmaciones de este tipo y defienda la imagen de España como una democracia moderna en la que funciona plenamente el Estado de Derecho, la separación de poderes y el respeto a los derechos y libertades individuales", concluyó González Pons.