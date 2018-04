González Pons (PP) asegura que ETA "dispara con palabras contra la verdad"

El portavoz de la Delegación Española del Grupo Parlamentario Popular Europeo, Esteban González Pons, ha asegurado hoy que, "hasta hace algunos años, ETA disparaba con balas contra la libertad; hoy, ETA dispara con palabras contra la verdad" y, al igual que "no nos vencieron, ahora no nos van a convencer".

En este sentido se ha pronunciado González Pons en un acto del PP en Logroño, en relación al comunicado hecho público hoy por ETA, en el que reconoce "el daño causado", admite su "responsabilidad directa" en el "sufrimiento desmedido" que la sociedad vasca ha padecido, y afirma que "lo siente de veras" por las víctimas, a las que expresa su "respeto".

González Pons ha precisado que este comunicado es "desinformación y una noticia falsa" porque "ETA miente y no es verdad que vaya a disolverse voluntariamente", dado que "ya fue derrotada por el Estado de Derecho, la Policía, la Guardia Civil, la Ertzaintza y las policías locales".

También ha recalcado que "aceptar o siquiera discutir el relato de ETA de hoy, según el cual, unos muertos lo merecían y otros no, es, al final, acabar aceptando que había alguna razón para matar".

Ha agregado que "ETA no habrá acabado hasta que no se hayan resuelto los más de 400 crímenes cuyos asesinos todavía no conocemos y sepamos dónde están los cadáveres de los desaparecidos".

"No es verdad -ha proseguido- que hubo un conflicto y dos partes en él" porque "la única verdad es que había unos asesinos que mataban, una sociedad que, con dignidad y mucho sufrimiento, se defendió y venció, y unas víctimas, que son todas iguales, inocentes y que siguen reclamando memoria, dignidad justicia".

González Pons ha proseguido que "no es verdad que ETA pida o pueda pedir perdón" y "los terroristas, los que mataron, aplicaron penas de muerte o dispararon pueden, individualmente, pedir perdón a sus víctimas y sus víctimas ya veremos si les perdonan o no".

Sin embargo, "la organización ETA, como tal, no puede pedir perdón porque no puede ser perdonada", al igual que "el nacismo, el yihadismo, no puede ser perdonado".

"La aberración de que ETA haya existido -ha dicho González Pons- jamás puede conocer el perdón", por lo que "para ETA no puede haber perdón ni impunidad".