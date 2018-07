González Pons dice que está "convencido" de que Rajoy se mantiene en una "escrupulosa" neutralidad

"Estoy convencido de que (Rajoy) se está manteniendo en una escrupulosa neutralidad y me parece que está dando una lección de caballerosidad", ha subrayado González Pons en declaraciones en Antena 3 recogidas por Europa Press tras una información del diario 'El Mundo' en la que aparece que Rajoy solicitó a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, una lista de integración liderada por Soraya Sáenz de Santamaría.

Ante estas informaciones, el eurodiputado 'popular' ha defendido a Rajoy y ha asegurado que "estará preocupado como lo están todos los militantes" por "lo que puede ocurrir" en el cónclave del 20 y el 21 de julio en el que los compromisarios elegirán el nuevo presidente de la formación.

Asimismo, González Pons ha pedido, como lleva haciendo en las últimas fechas, una lista de integración entre los dos candidatos porque "no se pueden anteponer las opciones personales al interés general" y, parafraseando al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Nuñez Feijóo, ha advertido de que su generación "no puede ser la que se permita romper el PP".

"No podemos ser la generación que no sea generosa, tenemos que ser una generación que mantenga viva la unidad del PP. Somos un partido que nunca se ha renovado por exclusión y por división, sino siempre por adicción. Tanto Casado como Santamaría representan sensibilidades diferentes, pero necesarias y no pueden excluirse", ha sentenciado.