González Pons lamenta que la campaña de las europeas ha sido "invisible" y "muy difícil" de introducir en agenda

En atención a los medios previa a la reunión que ha mantenido con representantes de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), González Pons ha señalado que a la campaña de los comicios europeos le han superado cuestiones como "la entrada en el Congreso de los presos acusados de delito de rebelión con el consiguiente escándalo".

No obstante, el dirigente 'popular' ha remarcado que ha sido una campaña, para él, "muy comprometida", ya que "el resto de fuerzas de centro derecha, Vox y Ciudadanos, no presentan candidatos valencianos en puestos de salida".

"El único candidato valenciano en puesto de salida soy yo, por lo que me he visto obligado a hacer la campaña de Ciudadanos y el PP a la vez. Ciudadanos tiene muchas candidaturas municipales, pero no tiene valencianos en Europa", ha señalado, por lo que considera que ha tenido que "multiplicarse" para ser "el eurodiputado en Valencia de Ciudadanos y del PP".