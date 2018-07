González Pons espera un resultado "claro" para volver a hacer oposición al Gobierno: "Se nos está echando de menos"

"En las últimas semanas se nos está echando de menos", ha opinado el dirigente 'popular', que ha advertido de que mientras su partido está en su "debate interno", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "con los votos de los independentistas, le está echando la zarpa a los principales núcleos de control del Estado".

Así lo ha manifestado el eurodiputado del PP en declaraciones a los medios tras ejercer su derecho a voto en las primarias del partido este jueves en la sede del PPCV en Valencia.

González Pons ha asegurado que con estas primarias el PP "convierte en normal lo que es normal en la calle" a través de lo que ha calificado como "una fórmula mágica de la democracia española desde 1977". "Los candidatos han prestado un servicio al partido y a la democracia española siendo los primeros candidatos a nivel nacional de unas primarias del PP, adentrándose en un terreno incierto", ha expresado.

Asimismo, ha señalado que le gustaría que la jornada terminase "con un resultado claro" y que "después de que hayan hablado los militantes, el PP vuelva a la oposición a hacer un trabajo, donde en las últimas semanas se nos está echando de menos". "Nosotros estamos en nuestro debate interno pero mientras tanto Pedro Sánchez, con los votos de los independentistas, le está echando la zarpa a los principales núcleos de control del estado", ha alertado.

En este sentido, ha indicado que Sánchez "se ha hecho con TVE, el CIS, ha iniciado conversaciones con la Generalitat de Cataluña, se ha ofrecido a acercar los presos vascos, ha permitido que una imputada por el Supremo por rebelión sea la representante de la Generalitat ante Bruselas...".

Por ello, ha deseado que "ojalá el resultado sea claro y a partir de mañana el PP vuelva a estar donde debe, reconciliándose con sus votantes".

NO HACE PÚBLICO SU CANDIDATO

El eurodiputado ha declinado, a preguntas de los periodistas, dar el nombre de su favorito a hacerse con la presidencia del PP: "Por quién me he decantado lo he escrito en un papel y lo he metido en una urna y cuando los lean todos los votos leerán también el mío y no lo podrán identificar". "Lo extraordinario del día de hoy es que por una vez uno se convierte en un ser colectivo", ha agregado.

Sobre si le ha decepcionado el número de militantes que finalmente participan en las primarias, ha comentado que se trata de "un proceso nuevo" y "como todos los procesos nuevos, nos ofrecen sorpresas". "Hay que atenerse al censo que hay y lo que salga de ese censo me gustaría que fuera lo suficientemente claro", ha reiterado.

Tampoco ha querido apostar sobre qué dos candidatos superarán esta primera vuelta de las primarias del PP y únicamente ha destacado que "todos los candidatos han hecho un gran trabajo y un gran sacrificio personal y político y tenemos que agradecérselo".

"EL PP NO TIENE MÁS REMEDIO QUE SALIR REFORZADO"

Además, González Pons ha argumentado que "el PP no tiene más remedio que reforzarse, porque si no Pedro Sánchez y los independentistas se van a quedar con todo". "No es que vayamos a salir reforzados, es que no tenemos otra", ha concluido.