González confía en no ir a las urnas, pero no tanto en una estabilidad gubernamental

El expresidente del Gobierno Felipe González ha dicho este viernes que todavía tiene esperanza de no ir a otras elecciones, pero no tanta de que haya una estabilidad gubernamental en los próximos años, como no la habido en los anteriores.

"Necesitamos unos presupuestos ya", ha subrayado González, quien ha explicado que le preocupa, "nada más y nada menos, que tenemos caducado al Consejo General del Poder Judicial, a RTVE y a la Comisión Nacional de Mercado de Valores" entre otras entidades.

Por tanto, "la crisis empieza a tener una dimensión institucional", ha agregado González, quien, no obstante, ha afirmado que su "preocupación es seria, pero no aguda".

El expresidente del Gobierno ha elevado estas reflexiones durante una conferencia ofrecida en el marco del curso internacional "Iberoamérica y la Constitución de 1812", que este viernes se ha inaugurado en Cabeza del Buey (Badajoz).

A su ponencia ha asistido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y sus antecesores en el cargo, José Antonio Monago (PP) y Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

En opinión de González, "estamos en un momento histórico peculiar" donde "no me apetecen las utopías regresivas ni pienso renunciar a la capacidad de reforma".

"El debate, a veces, tiene más prejuicios que juicios", ha añadido el expresidente del Gobierno, quien ha recordado que la inmensa mayoría de los Gobiernos en Europa son de coalición.

De la repetición de cualquier proceso electoral se puede desprender, ha comentado González, que el mensaje al ciudadano sea el de "vuelva a votar hasta que acierte". "Los resultados son los que son", ha añadido, a la vez que ha recordado que "la inmensa mayoría de los Gobiernos en Europa son de coalición".

Ibarra, que ha mantenido una conversación pública sobre política con González en el escenario de la sala, ha dicho que la ciudadanía debe tener conciencia del poder y la responsabilidad que tiene. "Lo que votemos es nuestra responsabilidad", ha aseverado.

"La responsabilidad es mejor que la culpa", ha apuntado González.

El expresidente extremeño ha instado a los partidos políticos a decirle a los ciudadanos, antes de cualquier proceso electoral, "con quién piensa pactar" si no logra la mayoría absoluta.

Además, González ha pedido que no se rompan las reglas en el marco institucional, pues "sin reglas de juego no hay convivencia democrática". "Si uno se empeña en romperlas una y otra vez, rompe también la convivencia democrática", ha apuntado.

"Para evitar que una descentralización -territorial- como la española, de la que creo que hay mucho más de positivo que de negativo, se convierta en una centrifugación, solo hay un pequeño paso que no es competencial: es la federalización de su funcionamiento", ha expuesto.

Esto permitiría, tal como ha afirmado, "advertir a todos los responsables de las federaciones o presidentes de autonomías que la lealtad en las reglas del juego institucionales no se pueden violentar".