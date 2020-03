El Govern espera que ERC proponga un sustituto para Bosch en las próximas horas

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha explicado este martes que el Govern espera a que ERC proponga en las próximas horas a un sustituto para el ya exconseller de Acción Exterior, Alfred Bosch, de acuerdo con el presidente del Govern, Quim Torra, y que por ahora "no hay ninguna decisión tomada de quién sustituirá" a Bosch.

Preguntada en rueda de prensa, ha explicado que la consellera de Agricultura, Teresa Jordà, tiene el encargo de su despacho mientras no haya sustituto, sin incluir responsabilidades como la de convocar la mesa bilateral entre el Gobierno central y el de la Generalitat, que correspondía a Bosch, que dimitió este lunes por la gestión de casos de presunto acoso sexual de su exjefe de gabinete Carles Garcias.

Sobre esta mesa bilateral, ha dicho que no han abordado fecha ni quién asumirá la responsabilidad de convocarla, aunque prevé que lo haga el sustituto de Bosch: "Imagino que tan pronto como sea posible se podrá convocar", ha añadido Budó, que ha señalado que la intención es que haya un nuevo nombramiento para sustituir a Bosch, y no que otro conseller asuma sus competencias.

Sobre si el presidente del Govern le pidió al exconseller en su encuentro de este lunes que dimitiera, Budó ha explicado que lo que Torra le pidió fue que hiciera una "reflexión para ver si podía o no ser sostenible que siguiera encabezando" el departamento --Bosch anunció que dejaba el cargo horas después--.

PROTOCOLO Y MIEDO ANTE ACOSO SEXUAL

Budó, que ha expresado el apoyo del Govern a las mujeres que hayan sufrido este acoso sexual, ha defendido que el protocolo de la Generalitat para estos casos no ha fallado, porque se activó cuando tuvo conocimiento de los hechos este lunes: "Lo que ha fallado no es el protocolo, no ha tenido tiempo ni de fallar. Lo que ha fallado es que no se activó de la forma correcta", y ha dicho que esta gestión es la que ha llevado al cese de Bosch.

Ha explicado que no se alertó al departamento de función pública cuando así lo establece el protocolo, por lo que ha defendido esta herramienta de la Generalitat, por la que se han abierto 25 casos desde que se creó en 2015 --Budó ha rechazado especificarlos porque protegen la identidad de las víctimas y también de los agresores, por si finalmente se descarta el caso--.

Así, Budó ha descartado revisar este protocolo, aunque ha dicho que tal vez se debería impulsar una campaña firme para que todas las víctimas de acoso sexual denuncien a sus agresores: "Tal vez esto ha fallado, esta desprotección de las trabajadoras, pero el protocolo no ha fallado, porque se ha activado cuando hemos tenido conocimiento".

INVESTIGACIÓN

Budó ha garantizado que, si la investigación concluye que se deben derivar otras responsabilidades por este caso, el Govern las ejercerá: "Este es nuestro compromiso. Cuando sea el momento y veamos las conclusiones que se derivan de la investigación, se tomarán las medidas oportunas", y ha llamado a perder el miedo a alertar de estos casos.

La consellera, que ha dicho que desconoce cuántos casos se dieron en la Conselleria de Bosch y que precisamente se está investigando, ha asegurado que han pedido promover esta investigación con la "máxima celeridad, porque es un tema muy grave, gravísimo, de hecho".