La portavoz del Govern, Elsa Artadi: "No podemos renunciar ni a la unilateralidad ni a la desobediencia"

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha asegurado que el Ejecutivo catalán no renuncia a ninguna vía para conseguir la independencia de Cataluña y que analizarán cómo actuar en cada momento: "No podemos renunciar, en abstracto, ni a la unilateralidad ni a la desobediencia. Se tiene que ver caso por caso cómo actuamos".

"Esto no implica que de aquí a 48 horas declararemos la independencia, pero implica que en cada momento se valorará qué se decide hacer", ha sostenido en una entrevista en El Nacional este sábado recogida por Europa Press.

Ha señalado que el objetivo de este Govern es restituir los cargos cesados por el 155, "la defensa de los derechos civiles, políticos, en particular de los presos políticos y exiliados", junto a la internacionalización del proceso independentista.

Además, ha apuntado que el objetivo último es alcanzar la República catalana: "No sabemos si será más al principio, más al final, si será dentro de esta legislatura. No lo podemos avanzar porque nadie lo sabe, pero el objetivo es clarísimo".

Para conseguirlo defiende "ir empujando todas las piezas para que puedan sucederse, desde el proceso constituyente, acompañar desde los grupos parlamentarios la aproximación de cara a las elecciones municipales, activar plenamente el Parlament para que sea una verdadera ágora republicana, y seguir haciendo política diplomática internacional".

REUNIÓN ENTRE TORRA Y SÁNCHEZ

Artadi ha insistido en la necesidad de dialogar con el Gobierno central y considera que deben hablar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "qué piensa de la represión que hay en Cataluña y la regresión democrática" y de qué ofrece a la sociedad catalana.

"Iremos con la voluntad de escuchar qué tiene que decir. Nosotros somos muy claros con lo que queremos. Lo hemos dicho siempre y queremos que el pueblo se exprese para decidir cómo debe ser su futuro", ha añadido.

En este sentido, la portavoz del Govern se ha mostrado convencida de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "explicará a Sánchez que los catalanes tienen derecho a la autodeterminación".

Por eso, ha sostenido que Sánchez debe poder hablar sobre el derecho a la autodeterminación: "No se trata solo de decir: yo de esto no hablo. Esto es un acto de extrema irresponsabilidad por parte de un gobernante. Debe decir cuál es su posición. Su posición no puede ser: de esto no podemos hablar", ha recriminado.