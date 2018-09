El Govern acepta hablar de la polémica de los lazos en la Junta de Seguridad

La consellera de la Presidencia, Elsa Artadi, ha anunciado hoy que el Govern acepta que en la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña del próximo jueves se aborde la polémica de los lazos amarillos en el espacio público, si así lo quiere el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Tras la reunión de hoy del Govern, Artadi ha señalado que de cara a la reunión de este jueves de la Junta de Seguridad de Cataluña, que se celebrará en el Palau de la Generalitat, el presidente catalán, Quim Torra, desea hablar de los agentes policiales "involucrados en acciones violentas en Cataluña", mientras que Grande-Marlaska "tiene la inquietud de tratar el tema de la convivencia" y la polémica de los lazos amarillos.

Según Artadi, la Junta de Seguridad "no es el ámbito" para tratar esta polémica, pero el Govern no quiere "poner en riesgo" la celebración de la reunión, por lo que "no coartará ningún debate".

"Si el ministro cree que debe sacar este tema, es evidente que lo sacará, y no habrá ningún problema", ha comentado Artadi, que ha indicado que el orden del día de la reunión se está "acabando de cerrar".

Los "temas centrales" que deberán abordarse en la reunión, ha remarcado, son la lucha antiterrorista, el "intercambio de información", el reconocimiento de efectivos de los Mossos d'Esquadra, la financiación para personal y equipamiento de los Mossos y su presencia en entidades de coordinación a nivel internacional.