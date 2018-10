El Govern balear dice que nadie quedó desatendido en la riada por colapso del 112

La portavoz del Govern balear, Pilar Costa, ha asegurado hoy que ninguna víctima de la riada del Llevant de Mallorca del 9 de octubre quedó desatendida por la superación de la capacidad de respuesta del servicio telefónico de emergencias 112.

"Una vez se recibe el alud de llamadas (...) hay un momento punta en que no se pueden atender todas", lo cual no quiere decir que estas personas no fueran asistidas por los equipos desplazados hasta los núcleos de población afectados por la torrentada, "en ningún caso" ha subrayado Costa.

La portavoz ha asegurado que en la noche de la catástrofe unos 200 efectivos de los cuerpos de seguridad salvaron a 342 personas, al margen de que "la capacidad del sistema" del 112 se viera superada durante los momentos de mayor demanda telefónica por una emergencia que generó unas 2.200 llamadas.

Respecto a la petición del PP de los registros de llamadas y las decisiones adoptados desde el 112 en la tarde-noche del 9 de octubre, Costa ha prometido que el Govern dará al grupo opositor "toda la información, preservando los datos privados".

"Desde el Govern tenemos que ser y somos lo más transparentes posible", ha incidido.

La portavoz ha eludido polemizar sobre la evaluación interna realizada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) respecto a su intervención en la gestión de torrentada, en la que se concluye que la violencia de la lluvia resultaba imprevisible con la tecnología disponible.

"Tenemos que hacer el debate (sobre las mejoras necesarias) con toda la serenidad posible, aprender de la catástrofe", ha manifestado Costa en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.