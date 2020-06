El Govern balear permite los traslados entre islas y eleva el aforo en hostelería a un 75%

El Govern balear autoriza el movimiento entre las islas a partir del lunes, amplía el aforo en establecimientos de hostelería y restauración del 50 % que se permite a nivel estatal al 75 % en las islas y autoriza también el servicio en barra con distancia, y prohíbe que abran los locales de ocio nocturno.

El Boletín Oficial de Baleares (OIB) publica este domingo el decreto que flexibilización, regulación y graduación de determinadas restricciones en el ámbito de las islas para la fase 3 de desescalada que empieza el lunes, ha anunciado la presidenta, Francina Armengol, en la rueda de prensa posterior a la conferencia de presidentes.

El ocio nocturno sigue prohibido en Baleares, ha explicado la presidenta del Govern, Francina Armengol, porque no lo considera una prioridad: "Aún no estamos en condiciones de permitir el ocio nocturno que no es lo prioritario en nuestra comunidad autónoma".

Ha recordado que "algunos brotes en otros países han estado ligados a algunos espacios de ocio nocturno". "No debemos dar ningún paso en falso", ha insistido.

Sobre la diferencia de aumentar el aforo en restauración pero mantener la prohibición del ocio nocturno, Armengol ha explicado que en el primer caso el aforo se controla mediante gente sentada y en el segundo de pie de manera que "es muy difícil controlar las distancias".

Ha advertido de que además el ocio nocturno "normalente va ligado a consumo de alcohol y eso relaja mucho la posición de todo el mundo para mantener la distancia". "Creo sinceramente que es muy arriesgado", ha dicho Armengol, que ha anunciado que a partir del lunes habrá reuniones con el sector para definir la desescalada.

Al autorizar la movilidad entre las islas, el decreto balear permitirá el turismo interior y que quienes tengan segundas residencias en otras islas puedan ir a ellas.

Entre otras medidas del decreto, suprime todas las franjas horarias de actividad, si bien Armengol ha pedido respeto hacia las personas vulnerables a la pandemia, y se restringe el aforo en locales de apuestas y salones de juego más que en el conjunto de España, porque se limita al 30 % frente al 50 %.

Otra medida será que, con cita previa y restricciones de grupos de 10 a 15 alumnos en función del nivel, los centros educativos deben abrir a actividades presenciales: "Si una familia quiere que su hijo vaya de 9 a 13 horas, el centro educativo le debe permitir esa posibilidad", ha afirmado Armengol.

Según Armengol, se debe "poder garantizar la parte presencial a las familias que voluntariamente lo quieran".

"Va dirigido a los niños y adolescentes más vulnerables o que han podido tener más complicación durante el estado de alarma, niños con necesidades especiales y con más problemas de educación para el curso que viene, pero también va dirigido a todos los niños y adolescentes por el derecho a la educación y por la sociabilización porque hace meses que no comparten con sus compañeros de clase", ha dicho Armengol.

"Es importante poder dar las herramientas para que las familias de los alumnos que quieran", ha dicho Armengol, que ha dicho que se hace respetando la autonomía de los centros, que son los que deberán determinar la organización, y siempre con medidas sanitarias y de seguridad.