El Govern considera "legítimas" las diferencias entre JxCat y ERC

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha afirmado este lunes que las diferencias entre los dos socios del Ejecutivo catalán, JxCat y ERC, son "legítimas" y forman parte de la "normalidad" de los gobiernos de coalición.

En declaraciones a TV3, Budó ha afirmado que Cataluña necesita un Govern "fuerte" para encarar la crisis derivada de la pandemia del coronavirus y no uno en funciones, por lo que no es momento de convocar elecciones: "No se puede abordar esta crisis con un Govern en funciones, con un proceso electoral convocado".

La decisión de ERC de facilitar, con su abstención, la aprobación de la sexta y última prórroga del estado de alarma provocó este domingo el enésimo desencuentro con JxCat, su socio en el Govern, que ve el acuerdo insuficiente y exige recuperar de inmediato las competencias y gestionar la desescalada.

"También hay diferencias entre los partidos que forman parte del Gobierno español y nadie cuestiona la continuidad del Gobierno del Estado", ha remarcado la consellera.

Para Budó, lo que sería preocupante es que JxCat y ERC votasen distinto en el Parlament, algo que "no es lo que está ocurriendo", y, preguntada por el anuncio del presidente de la Generalitat, Quim Torra, del pasado mes de enero, en el que daba por finalizada la legislatura, la portavoz ha subrayado que esta crisis lo ha "cambiado todo y también los escenarios políticos".

La consellera ha insistido en que lo que quiere el Govern es que se le devuelvan las competencias para que el Ejecutivo catalán no tenga que "pedir permiso" para tomar las decisiones que considere oportunas en la fase final de la desescalada.

"Este estado de alarma no ha servido para nada más que tener que acabar pidiendo permiso al Gobierno del Estado español. Para nosotros no ha sido un mecanismo ni un mecanismo ágil a la hora de tomar las decisiones", ha aseverado.

Sobre la gestión de los fondos de la UE para la reconstrucción, Budó ha indicado que el Govern quiere "decidir" qué le toca a Cataluña porque hasta ahora, ha dicho, el Govern se ha limitado a gestionar "lo que ha decido otro Gobierno", en referencia al Estado.