El Govern no contempla avance electoral como respuesta a sentencia del procés

La portavoz del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, ha afirmado que el ejecutivo catalán no tiene "encima de la mesa" la convocatoria de elecciones anticipadas como respuesta a la sentencia del "procés".

En rueda de prensa al término de la reunión del Consell Executiu, Budó ha dicho que "no hay ningún escenario político que en este momento haga pensar al Govern que la respuesta a la sentencia es la convocatoria de elecciones" y ha añadido que "en cualquier caso" le corresponde al president de la Generalitat, Quim Torra, convocarlas.

A propósito de las palabras de Torra en la conferencia que pronunció la pasada semana en Prada de Conflent (Francia) en el marco de la Universidad Catalana de Verano, donde habló de "confrontación" y "desobediencia", Budó ha asegurado que son compatibles con la idea de diálogo, una dicotomía que en los últimos días ha enfrentado a ERC y JxCat.

Según la portavoz del Govern, cuando Torra habló de "confrontación democrática" hablaba de "afrontar políticamente un problema que es político", así como de "no ceder a la represión" y "no aceptar ninguna sentencia que no esa la absolución porque será algo injusto".

Budó ha añadido que la conferencia de Torra en Madrid el 5 de septiembre irá "en la misma línea" de la hoja de ruta que ya explicó en la Universidad Catalana de Verano.

Al término de la primera reunión del Govern tras el parón estival, Budó ha afirmado que los distintos actores políticos, incluido el ejecutivo autonómico, "trabajan a contrarreloj para dar una respuesta unitaria" a la sentencia.

En ese sentido, ha señalado que será un "preludio" a una "respuesta unitaria" que la manifestación de la Diada del 11 de septiembre sea "participativa, masiva, lúdica y reivindicativa".