El Govern defiende la moción del 9N y confía en que no afecte al diálogo con Sánchez

En rueda de prensa este viernes tras la reunión que han mantenido el presidente del Govern, Quim Torra, y el líder de IU, Alberto Garzón, ha considerado que la moción no presenta problemas legales y que lo único que hace es reiterar que JxCat, ERC y la CUP quieren "conseguir la independencia".

Ha confiado en que su aprobación no tenga ninguna consecuencia en la reunión que Torra tendrá el lunes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también en que el Ejecutivo central no la impugnará, ya que "sería una constatación de que no hay mucha diferencia entre el Gobierno actual y el anterior".

