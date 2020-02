El Govern irá a la mesa de diálogo con "unidad de acción" y Torra comparecerá

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, será quien comparezca tras la primera reunión de la mesa de diálogo entre gobiernos, que la delegación catalana afronta con "unidad de acción" y para la que aún no hay un orden del día "consensuado".

"La parte catalana va a negociar desde la unidad de acción (...) va en representación del gobierno de Cataluña a negociar la resolución del conflicto político y, por lo tanto, no vamos a hacer dos negociaciones en paralelo", ha afirmado la portavoz del Govern, Meritxell Budó, en rueda de prensa.

Budó, que no formará parte de la delegación catalana en la que hay personas ajenas al ejecutivo catalán, ha explicado que aún no hay un orden del día pactado entre Gobierno y Generalitat -no le consta si se está trabajando en ello-, y tampoco ha precisado si, tras el encuentro, Torra comparecerá desde la Moncloa o desde la delegación del Govern en Madrid.

En cualquier caso, la portavoz del gobierno catalán ha afirmado que la comitiva que encabezará el president planteará su receta para resolver el conflicto catalán: ejercicio del "derecho de autodeterminación", amnistía para los encausados por el procés y "fin de la represión".

Asimismo, ha detallado que la delegación catalana pretende debatir sobre la incorporación de la figura del "mediador" y de los "presos políticos y exiliados" en la mesa de negociación.

"Aún no sabemos cuál va a ser la propuesta del Gobierno", ha destacado.

Budó ha puesto en duda que la primera reunión de este miércoles vaya a generar algún acuerdo, pero ha confiado en que si hay "voluntad de diálogo" se podrá establecer un calendario que sirva para, en el futuro, encauzar el "conflicto político" entre el Gobierno y la Generalitat.

La delegación catalana que acudirá este miércoles por la tarde a la Moncloa estará capitaneada por Torra y el vicepresidente, Pere Aragonès, máximos representantes de JxCat y ERC en el Govern, y les acompañarán dos consellers, un alto cargo de la Generalitat y tres diputados.

Al ser preguntada por la incorporación de personas ajenas al Govern a la mesa de diálogo, Budó ha defendido que "se ha considerado que esta es la representación más efectiva para resolver el conflicto político".

"La parte catalana no es una propuesta solo del Govern, sino que ha surgido también de un trabajo con los partidos políticos y las entidades soberanistas del país. Se ha trabajado en cómo garantizar la máxima pluralidad", ha defendido.

En la reunión del Govern de este martes también se ha abordado cómo "potenciar la coordinación interdepartamental" para agilizar y mejorar la respuesta a dar en caso de que se detecte un caso de coronavirus en Cataluña, una eventualidad para la cual ha aseverado que "la Generalitat está preparada".

Concretamente, se ha activado la Estrategia de las Emergencias asociadas a enfermedades transmisibles emergentes de alto riesgo, cuyo seguimiento se efectuará a través del Plan de Actuación del PROCICAT para pandemias, que comandan los Departamentos de Salud e Interior, y que es un plan ya existente creado en su momento para enfrentar "situaciones de enfermedades emergentes de alto riesgo".