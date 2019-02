El Govern no puede reconocer si hay nuevo presidente en Venezuela: Cataluña "no es independiente"

Esta información es un teletipo de Europa Press y se publica en nuestra web de manera automática como parte del servicio que nos ofrece esta agencia de noticias. No ha sido editado ni titulado por un periodista de eldiario.es .

El conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, ha admitido este martes que no pueden reconocer si hay un nuevo presidente en Venezuela porque Cataluña "no es independiente" y, en consecuencia, no tienen esta capacidad.