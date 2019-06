El Govern relativiza las disputas locales JxCat-ERC y buscará la "unidad" soberanista

La portavoz del Govern, Mertixell Budó, ha relativizado este martes las disputas que JxCat y ERC han tenido en el ámbito municipal a la hora de formar algunos gobiernos locales, y ha asegurado que el Ejecutivo seguirá buscando conseguir "la unidad estratégica" del soberanismo en las próximas semanas.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha admitido que el Govern no es "monolítico" porque es de coalición y formado por socios diferentes, JxCat y ERC, pero ha garantizado que las discrepancias evidenciadas en varios municipios no les afectarán.

Budó ha admitido que este tema ha salido en la reunión del Consell Executiu de este martes, y ha expuesto que ha sido en un tono positivo: "Hemos vuelto a conjurarnos para buscar desde la lealtad esta unidad estratégica como gobierno de coalición que somos".

La portavoz del Govern ha recordado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, lleva desde hace semanas manteniendo reuniones con entidades y partidos soberanistas para encontrar esta unidad --este martes se ha visto con la CUP--, y ha dicho que se prolongarán al menos hasta mediados de julio.

Budó no ha querido ahondar más en las polémicas locales entre JxCat y ERC y ha esgrimido que es una cuestión que afecta a las formaciones políticas y no al Govern, por lo que deben ser "los portavoces y las direcciones de los partidos" quienes rindan cuentas y no ella.

Tampoco ha querido abordar la disputa concreta en Santa Coloma de Farners (Girona), el pueblo de Quim Torra, en el que el propio presidente intervino para evitar un pacto de gobierno municipal entre JxCat y el PSC y forzar uno de JxCat y ERC: "No hemos hablado de este tema", ha zanjado.

"LO VOLVEREMOS A HACER"

Budó también ha sido preguntada por cómo hay que interpretar que el presidente Torra, tras finalizar el juicio del 1-O en el Tribunal Supremo, defendiera a los soberanistas encausados y el referéndum y dijera: "Lo volveremos a hacer".

Ha dicho que el presidente se limitó a recoger una frase que ya había dicho en el juicio el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y quiso expresar con ello que el Govern "está comprometido con el derecho a la autodeterminación y en persistir en la defensa de los derechos democráticos" de los catalanes.

Así, ha circunscrito la palabras de Torra a una declaración de principios en defensa del derecho a decidir de Cataluña, pero no ha concretado si esto pasa por impulsar otro referéndum o volver a abonar la vía unilateral como pasó en otoño de 2017.