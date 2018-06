Govern replica a Iglesias que apuesta por el diálogo sin excluir ninguna vía

La portavoz del Govern y consellera de Presidencia, Elsa Artadi, ha contestado hoy al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que el Govern "apuesta por el diálogo y la negociación" pero que no excluye "ninguna de las vías".

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado hoy que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, le planteó que "no es el momento de vías unilaterales" y ha avanzado que al primer dirigente soberanista en prisión al que ha visitado es Jordi Cuixart por ser un "interlocutor privilegiado".

En rueda de prensa tras el Consell Executiu, Artadi se ha mostrado "sorprendida" por las declaraciones del secretario general de Podemos después de que ayer se entrevistara con Torra y ha reafirmado el compromiso del Govern con el "diálogo y la negociación", aunque ha señalado que el ejecutivo catalán no excluye "ninguna de las vías", incluida la unilateral, al ser preguntada por ello.

Durante el encuentro en Palau, ha relatado Iglesias en declaraciones a RAC1, el presidente catalán le planteó que "no se daban las condiciones para la vía unilateral ni un planteamiento como el del 1-O": "Tiene claro que no es el momento de vías unilaterales, aunque no renuncie al referéndum de autodeterminación", ha precisado.