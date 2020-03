El Govern pide responsabilidad al Gobierno y que avale su plan de confinamiento

El Govern ha llamado al Ejecutivo central a la "responsabilidad" ante la crisis del coronavirus, ha considerado que las medidas tomadas desde Moncloa son "insuficientes" y ha pedido que responda a su propuesta de confinamiento obligatorio porque ya hace "demasiadas horas" que sigue "sin respuesta".

El Consell Executiu ha mantenido este martes su reunión semanal de forma telemática, en consonancia con la llamada del propio Govern a la ciudadanía a confinarse en casa.

Además, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el vicepresidente, Pere Aragonès, han dado positivo de COVID19, pero no se han practicado test al resto de los consellers.

"No creemos que se tengan que hacer tests a no ser que tengan síntomas o que sean las personas más expuestas al presidente o al vicepresidente", ha afirmado la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó.

La portavoz ha comparecido en una rueda de prensa telemática, en la que también han participado por separado el conseller de Interior, Miquel Buch, y la titular de Salud, Alba Vergès.

Budó ha advertido de que las medidas del Gobierno central son "insuficientes" para atacar la pandemia.

"Han sido rápidos en sacar a los militares a la calle pero en lo que hay que ser rápido es en aplicar medidas efectivas", ha subrayado la consellera.

En este contexto, ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no haya dado respuesta aún a la resolución que aprobó el pasado lunes el Govern a favor del confinamiento total en Cataluña, que no tiene validez si no lo avala el Ejecutivo central en la actual situación de estado de alarma.

"Pedimos responsabilidad al Gobierno español y pedimos que nos responda a un plan de contingencia que ya hace demasiadas horas que hemos presentado y sigue sin respuesta", ha afirmado Budó.

Ha insistido que "lo más eficiente es ordenar a todo el mundo a que esté en casa" y ha alertado: "Todas las horas que se dejen pasar serán perdidas en la batalla contra el coronavirus".

Por su parte, el conseller Miquel Buch, al ser preguntado por si el Govern actuará de forma unilateral para aplicar en confinamiento obligatorio, ha replicado que están esperando la respuesta del Gobierno a su propuesta.

Buch ha criticado que el Gobierno, en lugar de buscar la vía "federal o confederal", haya optado por "subordinar" a las autonomías, lo que cree que va "en contra de la salud de la ciudadanía".

El titular de Interior ha advertido de que, mientras las personas tengan "la obligación de ir a trabajar, tendrán que ir, por eso es importante no poner a las personas en riego, tanto laboral como de salud".