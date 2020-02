Granados (PSC) garantiza que no harán presidente a ningún candidato independentista

Preguntada en una entrevista de 'El País' recogida por Europa Press por si rechazarían un tripartido con ERC y los comuns pese a que sumaran, ha replicado: "No me dedico a hacer futuribles y a contar escaños si no se han convocado las elecciones. El PSC no va a estar en ningún proyecto que tenga que ver con el independentismo, sea el partido que sea, ni siquiera con una abstención".

Preguntada por las razones del PSC para no apoyar los Presupuestos catalanes, ha subrayado que son unas cuentas de un ejecutivo que quiere construir una república y que los socialistas no pueden ser "socios de un Govern roto y que tiene un presidente desautorizado que ha dado por acabada la legislatura".

"Lo que toca es convocar elecciones, no hipotecar al futuro gobierno", y pasar página de la unilateralidad y de la desobediencia para pensar en la reconciliación, según Granados, que cree que el independentismo tiene un debate interno entre el sector pragmático y el que se reivindica legitimista.

CRÍTICAS A CS

Sobre si cree que el PSC mejorará sus resultados electorales por votantes desencantados con Cs, ha dicho que "Cs se ha escorado y ha jugado al papel del nacionalismo español" respecto a las anteriores catalanas, en las que ganó el partido naranja con la ahora portavoz en el Congreso Inés Arrimadas como candidata.

"Esperemos que sus votantes valoren si el voto que hicieron fue útil o no, con una candidata a la fuga que se fue a Madrid y ni se presentó a la investidura. Y también hay mucha gente que ha visto que les han mentido sistemáticamente", ha asegurado la socialista.

Ha destacado que el PSC quiere más inglés en las aulas, también con más catalán y castellano donde sea necesario: "Hemos pedido que se flexibilice la inmersión lingüística. El monolingüismo no es la solución a nada. Tenemos la suerte de tener dos lenguas oficiales. Tenemos que proteger la más débil, que es el catalán, pero tenemos que enorgullecernos y poner en valor el castellano".