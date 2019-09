El hermano de Granados niega haber recibido instrucciones suyas sobre adjudicaciones de la Púnica

Granados ha sido el primero de los seis investigados que estaban citados este martes en relación a la trama de corrupción y durante su declaración, en la que sólo ha respondido a preguntas de su defensa, ha insistido en que contra lo que recogía Fiscalía Anticorrupción al solicitar que se le llamase como investigado, él nunca presidió ninguna mesa de contratación y sólo se dedicaba a gestión de personal.

También han defendido que no existieron irregularidades en las adjudicaciones y en particular, que se emitieran y abonasen a las empresas de la trama facturas por servicios inexistentes tanto la trabajadora de la medioambientar Gedesma como el expresidente de Madrid Network Aurelio García de Sola y el ex secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, Francisco Lobo.

La primera ha defendido que tenía instrucciones de hacer fotos para certificar la ejecución de los proyectos encomendados y que así se funcionaba, de acuerdo a las mismas fuentes.

Lobo, en la misma línea, ha añadido que los contratos de publicidad pasaban por la Dirección General de Medios y que no tenía indicación alguna que le impusiera adjudicarlos a Over Marketing, una de las principales empresas investigadas.

En esta primera 'tanda' de declaraciones del día estaban citados asimismo Álvaro de Arrezana, que finalmente no ha comparecido porque no se le ha notificado, y el empresario Juan Miguel Madoz, que se ha acogido a su derecho a no declarar. A partir de las 15:30 horas será el turno del empresario José Luis Rojas; la publicista Celia Caño; y Carlos Holemans, de la agencia de publicidad El Laboratorio.